Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Голосование онлайн и офлайн в течение нескольких дней: в Раде рассматривают дополнительные возможности для проведения выборов

Вопрос участия в выборах украинцев за границей и внутренне перемещенных лиц является одним из самых сложных вопросов, а потому могут рассмотреть возможность проведения выборов онлайн, подчеркнул Арахамия.

Голосование онлайн и офлайн в течение нескольких дней: в Раде рассматривают дополнительные возможности для проведения выборов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопросы участия в выборах украинцев за границей и внутренне перемещенных лиц являются одними из самых сложных вопросов, а потому могут рассмотреть возможность проведения выборов онлайн, а также рассмотреть возможность голосования в несколько дней, передает УНН.

Выбор украинцев за границей. На самом деле очень тяжелая тема, потому что разнообразные идут сообщения. Некоторые говорят, что могут нам помогать открывать дополнительные участки, но с этим связано также бюджетирование этого процесса, кто это будет финансировать и т.д. А некоторые страны говорят, что у них прямо запрещено это делать, и тогда мы будем иметь определенные проблемы, и наша способность заграничных участков будет ограничена. Нам нужно будет решить вопрос либо делать это в несколько дней, либо возвращаться снова к вопросу гибридного голосования с применением онлайн механизмов 

- сказал Арахамия во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине.

Он отметил, что до сих пор не видит однозначного ответа на вопрос возможности онлайн-голосования.

Я, как бывший айтишник, так и не понял, возможно ли онлайн-голосование, потому что слышу много фантомных страхов. Мы сейчас проводим онлайн-совещание, у нас есть онлайн-голосование на комитетах. И я помню, какие сами страхи звучали, когда мы это внедряли. Также мы имеем очень сложный процесс - это голосование ВПЛ. У нас есть реестр ВПЛ, он не имеет точных данных. Очень много ВПЛ не регистрируются, потому что таким образом избегают появления на радарах и по мобилизации. Каким образом мы их приведем на участки пока тоже не понимаем. А привести всех на участки надо, потому что, если будет малая явка, то это предоставит врагу и другим оппонентам аргумент о том, что эти выборы могут быть признаны нелегитимными. Нам надо фокусироваться на максимизации явки. Максимизация явки, мне кажется, может быть за счет того, что мы расширим возможности голосования, либо добавляем несколько дней, либо предоставляем возможность онлайн голосования 

– добавил Арахамия. 

Также он подчеркнул, что потенциальный мирный сценарий предусматривает референдум и выборы Президента в течение 90 дней. По его словам, с точки зрения организации и правового регулирования президентские выборы проще по сравнению с парламентскими, в частности в части участия военнослужащих, ведь действующее законодательство уже предусматривает механизм участия военных в президентской гонке: в случае желания баллотироваться военнослужащий может подать рапорт командиру и получить отпуск для ведения избирательной кампании.

Зеленский: ключевым условием для проведения послевоенных выборов является безопасность26.12.25, 16:13 • 848 просмотров

Напомним

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что следующее заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине состоится до 9 января следующего года. 

Павел Башинский

