Голосование онлайн и офлайн в течение нескольких дней: в Раде рассматривают дополнительные возможности для проведения выборов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопросы участия в выборах украинцев за границей и внутренне перемещенных лиц являются одними из самых сложных вопросов, а потому могут рассмотреть возможность проведения выборов онлайн, а также рассмотреть возможность голосования в несколько дней, передает УНН.

Выбор украинцев за границей. На самом деле очень тяжелая тема, потому что разнообразные идут сообщения. Некоторые говорят, что могут нам помогать открывать дополнительные участки, но с этим связано также бюджетирование этого процесса, кто это будет финансировать и т.д. А некоторые страны говорят, что у них прямо запрещено это делать, и тогда мы будем иметь определенные проблемы, и наша способность заграничных участков будет ограничена. Нам нужно будет решить вопрос либо делать это в несколько дней, либо возвращаться снова к вопросу гибридного голосования с применением онлайн механизмов

Он отметил, что до сих пор не видит однозначного ответа на вопрос возможности онлайн-голосования.

Я, как бывший айтишник, так и не понял, возможно ли онлайн-голосование, потому что слышу много фантомных страхов. Мы сейчас проводим онлайн-совещание, у нас есть онлайн-голосование на комитетах. И я помню, какие сами страхи звучали, когда мы это внедряли. Также мы имеем очень сложный процесс - это голосование ВПЛ. У нас есть реестр ВПЛ, он не имеет точных данных. Очень много ВПЛ не регистрируются, потому что таким образом избегают появления на радарах и по мобилизации. Каким образом мы их приведем на участки пока тоже не понимаем. А привести всех на участки надо, потому что, если будет малая явка, то это предоставит врагу и другим оппонентам аргумент о том, что эти выборы могут быть признаны нелегитимными. Нам надо фокусироваться на максимизации явки. Максимизация явки, мне кажется, может быть за счет того, что мы расширим возможности голосования, либо добавляем несколько дней, либо предоставляем возможность онлайн голосования