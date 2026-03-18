российская нефть может частично спасти Кубу от топливного кризиса

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Судно перевозит 700 тысяч баррелей нефти для острова после трехмесячного перерыва. Поставка лишь частично облегчит дефицит из-за длительного времени переработки.

Куба может получить первую за несколько месяцев крупную партию топлива – к острову направляется танкер с российской нефтью, что может частично облегчить худший энергетический кризис за последние годы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным аналитиков, судно перевозит более 700 тысяч баррелей нефти и должно прибыть до конца месяца.

Поставка может стать первой значительной после фактического прекращения импорта топлива, продолжающегося уже около трех месяцев.

Фото: Bloomberg

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее признал, что страна не получала нефти весь этот период. Это самая длинная пауза по меньшей мере за более чем десятилетие.

Ситуация обострилась после того, как США усилили давление на поставщиков и фактически заблокировали морские маршруты, заставив даже Мексику отказаться от экспорта нефти на Кубу.

Поможет ли российская нефть

Несмотря на значительный объем, поставка не решит проблему мгновенно. Сырую нефть еще нужно переработать, что может занять до месяца.

Аналитики подчеркивают, что стране нужны не только ресурсы, но и стабильные поставки готового топлива.

В то же время даже эта партия может стать критически важной, ведь Куба потребляет около 100 тысяч баррелей нефти в сутки, покрывая лишь часть потребностей собственной добычей.

Кризисная черта

Эксперты предупреждают, что страна приближается к так называемой "точке истощения" – моменту, когда внутренние запасы полностью иссякнут.

В случае успешной доставки российской нефти Куба получит временное "окно стабильности", однако без регулярных поставок энергетический кризис может быстро вернуться.

Степан Гафтко

