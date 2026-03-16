Трамп заявил, что может сделать с Кубой "все что захочет"

17:55 • 9604 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
17:43 • 16882 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16:39 • 13696 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
16 марта, 15:36 • 16259 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
16 марта, 14:52 • 16471 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 25277 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
16 марта, 13:13 • 13082 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08 • 15743 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 26687 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 49469 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
Популярные новости
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 29225 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 26232 просмотра
Цены на российскую нефть в Индии достигли рекордного уровня - Bloomberg16 марта, 13:39 • 7528 просмотра
Ирак заявил об открытии нового маршрута для экспорта нефти на фоне закрытия Ормузского пролива16 марта, 15:07 • 17656 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16:16 • 14735 просмотра
публикации
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16:16 • 14738 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 25278 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 26235 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 29228 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 34546 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 32180 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 42811 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 47091 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 53073 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 46727 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
Фильм

Трамп заявил, что может сделать с Кубой "все что захочет"

Киев • УНН

Дональд Трамп заявил о праве делать с Кубой все что захочет на фоне усиления экономического давления. США ограничили поставки нефти из-за энергетического кризиса.

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сделал резонансное заявление относительно Кубы. По его словам, он считает, что может "забрать" остров или "освободить" его, пишет УНН.

Детали

Я верю, что мне выпадет честь забрать Кубу. Я могу освободить ее или забрать, я думаю, что могу делать с ней все, что захочу

- сказал Трамп.

Его слова прозвучали на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Гаваной. В последнее время США усилили экономическое давление на Кубу, в частности ограничив поставки нефти, что обострило энергетический кризис на острове.

 Тем временем энергосистема Кубы полностью вышла из строя после прекращения поставок нефти. В стране отменяют обучение и рейсы из-за критического дефицита топлива.

