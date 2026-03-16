Трамп заявил, что может сделать с Кубой "все что захочет"

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сделал резонансное заявление относительно Кубы. По его словам, он считает, что может "забрать" остров или "освободить" его, пишет УНН.

Детали

Я верю, что мне выпадет честь забрать Кубу. Я могу освободить ее или забрать, я думаю, что могу делать с ней все, что захочу - сказал Трамп.

Его слова прозвучали на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Гаваной. В последнее время США усилили экономическое давление на Кубу, в частности ограничив поставки нефти, что обострило энергетический кризис на острове.

Тем временем энергосистема Кубы полностью вышла из строя после прекращения поставок нефти. В стране отменяют обучение и рейсы из-за критического дефицита топлива.