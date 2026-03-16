На Кубі повний блекаут після нафтової блокади

Енергетична система Куби повністю вийшла з ладу ­­- у понеділок по всій країні сталося масштабне відключення електроенергії. Про це повідомив державний оператор енергомережі, зазначивши, що фахівці намагаються поступово відновити постачання електрики. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Це перший повний колапс мережі відтоді, як США фактично перекрили постачання нафти на острів. Куба значною мірою залежить від імпортного пального для виробництва електроенергії, тому дефіцит нафти швидко загострив енергетичну кризу.

Дефіцит пального та економічні проблеми

За словами президента Куби Мігеля Діас-Канеля, протягом останніх трьох місяців країна практично не отримувала поставок нафти. Влада заявляє, що санкції та блокада палива мають серйозний вплив на економіку та життя населення.

Через дефіцит енергії уряд змушений скорочувати шкільні заняття, переносити масові заходи та обмежувати транспортні послуги. Багато лікарень також працюють у скороченому режимі.

Протести та проблеми з туризмом

На тлі тривалих відключень електрики в деяких містах вже відбулися протести. Жителі скаржаться на перебої з електропостачанням та нестачу продуктів.

Енергетична криза також вплинула на туризм. Канадська авіакомпанія Air Canada призупинила рейси до Куби через дефіцит авіаційного палива, і обмеження можуть діяти щонайменше до листопада.

