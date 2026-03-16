На Кубі повний блекаут після нафтової блокади

17:55 • 9974 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
17:43 • 17393 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16:39 • 13996 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 16547 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 16734 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 25533 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
16 березня, 13:13 • 13148 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 15759 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 26716 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 49494 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Популярнi новини
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 26557 перегляди
Ціни на російську нафту в Індії досягли рекордного рівня - Bloomberg16 березня, 13:39 • 7944 перегляди
Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки16 березня, 15:07 • 18005 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16:16 • 15080 перегляди
Директор НАБУ збрехав суду не один раз, коли уникав вʼязниці за допомогою фіктивного усиновлення – експрокурор САП18:21 • 5092 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16:16 • 15080 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 25533 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 26558 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 29525 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 34685 перегляди
На Кубі повний блекаут після нафтової блокади

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Енергосистема Куби повністю вийшла з ладу після припинення постачання нафти. В країні скасовують навчання та рейси через критичний дефіцит пального.

Енергетична система Куби повністю вийшла з ладу ­­- у понеділок по всій країні сталося масштабне відключення електроенергії. Про це повідомив державний оператор енергомережі, зазначивши, що фахівці намагаються поступово відновити постачання електрики. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Це перший повний колапс мережі відтоді, як США фактично перекрили постачання нафти на острів. Куба значною мірою залежить від імпортного пального для виробництва електроенергії, тому дефіцит нафти швидко загострив енергетичну кризу.

Дефіцит пального та економічні проблеми

За словами президента Куби Мігеля Діас-Канеля, протягом останніх трьох місяців країна практично не отримувала поставок нафти. Влада заявляє, що санкції та блокада палива мають серйозний вплив на економіку та життя населення.

Куба підтвердила переговори зі США на тлі нафтової блокади14.03.26, 11:39 • 4446 переглядiв

Через дефіцит енергії уряд змушений скорочувати шкільні заняття, переносити масові заходи та обмежувати транспортні послуги. Багато лікарень також працюють у скороченому режимі.

Протести та проблеми з туризмом

На тлі тривалих відключень електрики в деяких містах вже відбулися протести. Жителі скаржаться на перебої з електропостачанням та нестачу продуктів.

Енергетична криза також вплинула на туризм. Канадська авіакомпанія Air Canada призупинила рейси до Куби через дефіцит авіаційного палива, і обмеження можуть діяти щонайменше до листопада.

Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла05.03.26, 02:58 • 23748 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Санкції
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Куба
Сполучені Штати Америки