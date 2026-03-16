На Кубе полный блэкаут после нефтяной блокады

$44.140.0350.670.29
17:55 • 9974 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
17:43 • 17388 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16:39 • 13993 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
16 марта, 15:36 • 16544 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
16 марта, 14:52 • 16730 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 25530 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
16 марта, 13:13 • 13146 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08 • 15759 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 26716 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 49494 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
Популярные новости
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 29454 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 26482 просмотра
Цены на российскую нефть в Индии достигли рекордного уровня - Bloomberg16 марта, 13:39 • 7842 просмотра
Ирак заявил об открытии нового маршрута для экспорта нефти на фоне закрытия Ормузского пролива16 марта, 15:07 • 17922 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16:16 • 15000 просмотра
публикации
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16:16 • 15079 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 25531 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 26552 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 29521 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 34682 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 32286 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 42913 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 47188 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 53163 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 46816 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
Фильм

На Кубе полный блэкаут после нефтяной блокады

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Энергосистема Кубы полностью вышла из строя после прекращения поставок нефти. В стране отменяют обучение и рейсы из-за критического дефицита топлива.

Энергетическая система Кубы полностью вышла из строя — в понедельник по всей стране произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил государственный оператор энергосети, отметив, что специалисты пытаются постепенно восстановить поставки электричества. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Это первый полный коллапс сети с тех пор, как США фактически перекрыли поставки нефти на остров. Куба в значительной степени зависит от импортного топлива для производства электроэнергии, поэтому дефицит нефти быстро обострил энергетический кризис.

По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, в течение последних трех месяцев страна практически не получала поставок нефти. Власти заявляют, что санкции и блокада топлива оказывают серьезное влияние на экономику и жизнь населения.

Куба подтвердила переговоры с США на фоне нефтяной блокады14.03.26, 11:39 • 4446 просмотров

Из-за дефицита энергии правительство вынуждено сокращать школьные занятия, переносить массовые мероприятия и ограничивать транспортные услуги. Многие больницы также работают в сокращенном режиме.

На фоне длительных отключений электричества в некоторых городах уже прошли протесты. Жители жалуются на перебои с электроснабжением и нехватку продуктов.

Энергетический кризис также повлиял на туризм. Канадская авиакомпания Air Canada приостановила рейсы на Кубу из-за дефицита авиационного топлива, и ограничения могут действовать как минимум до ноября.

Масштабное отключение электроэнергии на Кубе оставило Гавану и большую часть острова без света05.03.26, 02:58 • 23748 просмотров

Степан Гафтко

