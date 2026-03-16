На Кубе полный блэкаут после нефтяной блокады

Энергетическая система Кубы полностью вышла из строя — в понедельник по всей стране произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил государственный оператор энергосети, отметив, что специалисты пытаются постепенно восстановить поставки электричества. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Это первый полный коллапс сети с тех пор, как США фактически перекрыли поставки нефти на остров. Куба в значительной степени зависит от импортного топлива для производства электроэнергии, поэтому дефицит нефти быстро обострил энергетический кризис.

Дефицит топлива и экономические проблемы

По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, в течение последних трех месяцев страна практически не получала поставок нефти. Власти заявляют, что санкции и блокада топлива оказывают серьезное влияние на экономику и жизнь населения.

Из-за дефицита энергии правительство вынуждено сокращать школьные занятия, переносить массовые мероприятия и ограничивать транспортные услуги. Многие больницы также работают в сокращенном режиме.

Протесты и проблемы с туризмом

На фоне длительных отключений электричества в некоторых городах уже прошли протесты. Жители жалуются на перебои с электроснабжением и нехватку продуктов.

Энергетический кризис также повлиял на туризм. Канадская авиакомпания Air Canada приостановила рейсы на Кубу из-за дефицита авиационного топлива, и ограничения могут действовать как минимум до ноября.

