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Мигель Диас-Канель

Кубинский политик
Мигель Марио Диас-Канель Бермудес – кубинский политик, президент Кубы и председатель Государственного совета Кубы. Родился в 1960 году. Член Коммунистической партии Кубы. В 2018 году сменил на посту президента Рауля Кастро. Он стал первым лидером Кубы за последние 60 лет, не принадлежащим к семье Кастро.
2013
Назначен первым вице-президентом Государственного совета Кубы
2018
Возглавил Совет министров Кубы и Государственный совет страны
2019
Занял пост президента страны
2021
Во время его правления страну охватили массовые антиправительственные протесты – крупнейшие за несколько десятилетий
2023
Переизбран президентом на следующий срок
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