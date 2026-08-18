Мигель Диас-Канель
США обвинили Рауля Кастро в убийствах и усилили нефтяную блокаду острова. Трамп стремится к смене режима на Кубе по венесуэльскому сценарию.
Марко Рубио предложил кубинцам 100 миллионов долларов помощи в обход элиты GAESA. Он призвал к созданию новой Кубы и свержению коммунизма.
Мигель Диас-Канель заявил о готовности покинуть пост только по решению народа. Он обвинил журналистов в работе на Госдепартамент США.
Заместитель главы МИД Кубы заявил о невозможности смены власти ради сделки с Вашингтоном. Политическая система страны не является предметом торга с США.
Минфин США внес Кубу в список стран, которым запрещено разгружать российские нефтепродукты. Остров страдает от дефицита топлива и блокады энергоносителей.
Судно перевозит 700 тысяч баррелей нефти для острова после трехмесячного перерыва. Поставка лишь частично облегчит дефицит из-за длительного времени переработки.
Энергосистема Кубы полностью вышла из строя после прекращения поставок нефти. В стране отменяют обучение и рейсы из-за критического дефицита топлива.
Президент Диас-Канель подтвердил начало диалога с США на фоне дефицита топлива. Трамп угрожает сменой власти и пошлинами для поставщиков нефти на остров.