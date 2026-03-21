Куба отказалась обсуждать отставку президента на переговорах с США
Киев • УНН
Заместитель главы МИД Кубы заявил о невозможности смены власти ради сделки с Вашингтоном. Политическая система страны не является предметом торга с США.
Куба заявила, что не рассматривает вопрос смены власти или политической системы в рамках переговоров с Соединенными Штатами, которые продолжаются на фоне глубокого экономического кризиса. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Подробности
Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио подчеркнул, что никакие вопросы относительно президента страны Мигеля Диас-Канеля не могут быть предметом договоренностей с Вашингтоном.
Политическая система Кубы не подлежит переговорам, и, конечно, ни президент, ни какая-либо государственная должность не могут обсуждаться с США
Это заявление прозвучало на фоне сообщений американских медиа о том, что администрация Дональда Трампа якобы рассматривает варианты экономического соглашения с Кубой, которое могло бы предусматривать смену руководства страны.
Ранее Куба подтвердила начало диалога с США, который происходит на фоне энергетического и экономического кризиса, вызванного, в частности, ограничениями на поставки нефти.
В то же время президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности страны к возможным угрозам и подчеркнул, что Гавана не исключает риска агрессии со стороны США.
В Гаване также отмечают, что, несмотря на сложные отношения, стороны имеют ряд тем для обсуждения, в частности вопросы торговли и взаимных экономических претензий.
