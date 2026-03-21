Куба відмовилась обговорювати відставку президента на переговорах зі США

$43.9650.50
ukenru
12:15 • 6728 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
08:53 • 14787 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 28787 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 48148 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 69349 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 41425 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 38953 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 32793 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 46502 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20509 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.9м/с
54%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Парламент Молдови засудив рф за екологічну катастрофу на річці Дністер
Дрон рф знищив будинок у Запоріжжі - двоє людей загинули, є поранені
Окупанти випустили понад 8000 дронів та сотні авіабомб за добу - Генштаб
Куба відмовилась обговорювати відставку президента на переговорах зі США

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Заступник голови МЗС Куби заявив про неможливість зміни влади заради угоди з Вашингтоном. Політична система країни не є предметом торгу зі США.

Куба заявила, що не розглядає питання зміни влади чи політичної системи в межах переговорів зі Сполученими Штатами, які тривають на тлі глибокої економічної кризи. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо наголосив, що жодні питання щодо президента країни Мігеля Діас-Канеля не можуть бути предметом домовленостей із Вашингтоном.

Політична система Куби не підлягає переговорам, і, звичайно, ні президент, ні будь-яка державна посада не можуть обговорюватися зі США

- заявив він.

Ця заява пролунала на тлі повідомлень американських медіа про те, що адміністрація Дональда Трампа нібито розглядає варіанти економічної угоди з Кубою, яка могла б передбачати зміну керівництва країни.

Раніше Куба підтвердила початок діалогу зі США, що відбувається на фоні енергетичної та економічної кризи, спричиненої, зокрема, обмеженнями на постачання нафти.

Водночас президент Куби Мігель Діас-Канель заявив про готовність країни до можливих загроз і підкреслив, що Гавана не виключає ризику агресії з боку США.

У Гавані також зазначають, що, попри складні відносини, сторони мають низку тем для обговорення, зокрема питання торгівлі та взаємних економічних претензій.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Куба
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки