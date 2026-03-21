Куба відмовилась обговорювати відставку президента на переговорах зі США
Київ • УНН
Заступник голови МЗС Куби заявив про неможливість зміни влади заради угоди з Вашингтоном. Політична система країни не є предметом торгу зі США.
Куба заявила, що не розглядає питання зміни влади чи політичної системи в межах переговорів зі Сполученими Штатами, які тривають на тлі глибокої економічної кризи. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо наголосив, що жодні питання щодо президента країни Мігеля Діас-Канеля не можуть бути предметом домовленостей із Вашингтоном.
Політична система Куби не підлягає переговорам, і, звичайно, ні президент, ні будь-яка державна посада не можуть обговорюватися зі США
Ця заява пролунала на тлі повідомлень американських медіа про те, що адміністрація Дональда Трампа нібито розглядає варіанти економічної угоди з Кубою, яка могла б передбачати зміну керівництва країни.
Раніше Куба підтвердила початок діалогу зі США, що відбувається на фоні енергетичної та економічної кризи, спричиненої, зокрема, обмеженнями на постачання нафти.
Водночас президент Куби Мігель Діас-Канель заявив про готовність країни до можливих загроз і підкреслив, що Гавана не виключає ризику агресії з боку США.
У Гавані також зазначають, що, попри складні відносини, сторони мають низку тем для обговорення, зокрема питання торгівлі та взаємних економічних претензій.
