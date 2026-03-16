Трамп заявив, що може зробити з Кубою "все що захоче"

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі зробив резонансну заяву щодо Куби. За його словами, він вважає, що може "забрати" острів або "звільнити" його, пише УНН.

Я вірю, що мені випаде честь забрати Кубу. Я можу звільнити її або забрати, я думаю, що можу робити з нею все, що захочу - сказав Трамп.

Його слова пролунали на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Гаваною. Останнім часом США посилили економічний тиск на Кубу, зокрема обмеживши постачання нафти, що загострило енергетичну кризу на острові.

Тим часом енергосистема Куби повністю вийшла з ладу після припинення постачання нафти. В країні скасовують навчання та рейси через критичний дефіцит пального.