Трамп заявив, що може зробити з Кубою "все що захоче"

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Дональд Трамп заявив про право робити з Кубою все що захоче на тлі посилення економічного тиску. США обмежили постачання нафти через енергетичну кризу.

Трамп заявив, що може зробити з Кубою "все що захоче"

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі зробив резонансну заяву щодо Куби. За його словами, він вважає, що може "забрати" острів або "звільнити" його, пише УНН.

Деталі

Я вірю, що мені випаде честь забрати Кубу. Я можу звільнити її або забрати, я думаю, що можу робити з нею все, що захочу

- сказав Трамп.

Його слова пролунали на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Гаваною. Останнім часом США посилили економічний тиск на Кубу, зокрема обмеживши постачання нафти, що загострило енергетичну кризу на острові.

 Тим часом енергосистема Куби повністю вийшла з ладу після припинення постачання нафти. В країні скасовують навчання та рейси через критичний дефіцит пального.

Степан Гафтко

Світ
Санкції
Енергетика
Куба
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки