США запретили Кубе принимать российскую нефть, несмотря на энергетический кризис
Минфин США внес Кубу в список стран, которым запрещено разгружать российские нефтепродукты. Остров страдает от дефицита топлива и блокады энергоносителей.
Министерство финансов США заявило, что не позволит Кубе принимать российскую нефть, даже несмотря на то, что остров, страдающий от дефицита топлива, готовится принять два танкера с нефтью и газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США добавило Кубу в список стран, которым запрещено осуществлять операции, связанные с продажей, поставкой или разгрузкой нефти или нефтепродуктов российского происхождения.
До этого США временно разрешили закупку российской нефти, застрявшей в море, в рамках усилий по стабилизации энергетических рынков во время войны против Ирана, которую ведут США и Израиль. Эта краткосрочная мера приостановила санкции, которые были впервые введены против РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Охваченная отключениями электроэнергии и углубляющимся экономическим кризисом в условиях нефтяной блокады со стороны США, Куба, где с 1959 года правят коммунисты, сейчас сталкивается с самым большим испытанием со времен распада Советского Союза в 1991 году.
Куба была сильно зависима от нефти из Венесуэлы, но фактически осталась без поставок с начала января 2026 года, когда США осуществили военную операцию с целью устранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Администрация президента США Дональда Трампа добивается отстранения от власти главы Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Он занимает эту должность с 2018 года.