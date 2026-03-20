США запретили Кубе принимать российскую нефть, несмотря на энергетический кризис

ukenru
15:55 • 3376 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
14:50 • 6418 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
13:46 • 11225 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
13:36 • 13295 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
13:16 • 18776 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
12:29 • 15310 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
11:43 • 15113 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
10:47 • 18043 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
20 марта, 08:59 • 18949 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
20 марта, 08:54 • 19945 просмотра
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
37%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto15:18 • 3064 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители14:28 • 3450 просмотра
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерамVideo13:32 • 7526 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo20 марта, 09:59 • 21677 просмотра
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 27026 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Отопление
Ка-50
MIM-104 Patriot

США запретили Кубе принимать российскую нефть, несмотря на энергетический кризис

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

Минфин США внес Кубу в список стран, которым запрещено разгружать российские нефтепродукты. Остров страдает от дефицита топлива и блокады энергоносителей.

Министерство финансов США заявило, что не позволит Кубе принимать российскую нефть, даже несмотря на то, что остров, страдающий от дефицита топлива, готовится принять два танкера с нефтью и газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США добавило Кубу в список стран, которым запрещено осуществлять операции, связанные с продажей, поставкой или разгрузкой нефти или нефтепродуктов российского происхождения.

До этого США временно разрешили закупку российской нефти, застрявшей в море, в рамках усилий по стабилизации энергетических рынков во время войны против Ирана, которую ведут США и Израиль. Эта краткосрочная мера приостановила санкции, которые были впервые введены против РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Дополнительно

Охваченная отключениями электроэнергии и углубляющимся экономическим кризисом в условиях нефтяной блокады со стороны США, Куба, где с 1959 года правят коммунисты, сейчас сталкивается с самым большим испытанием со времен распада Советского Союза в 1991 году.

Куба была сильно зависима от нефти из Венесуэлы, но фактически осталась без поставок с начала января 2026 года, когда США осуществили военную операцию с целью устранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа добивается отстранения от власти главы Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Он занимает эту должность с 2018 года.

Евгений Устименко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Николас Мадуро
Куба
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Израиль
Венесуэла
Дональд Трамп
Украина
Иран