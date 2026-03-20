США заборонили Кубі приймати російську нафту попри енергетичну кризу
Київ • УНН
Мінфін США вніс Кубу до списку країн, яким заборонено розвантажувати російські нафтопродукти. Острів потерпає від дефіциту палива та блокади енергоносіїв.
Міністерство фінансів США заявило, що не дозволить Кубі приймати російську нафту, навіть попри те, що острів, який страждає від дефіциту палива, готується прийняти два танкери з нафтою та газом. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.
Управління з контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США додало Кубу до списку країн, яким заборонено здійснювати операції, пов’язані з продажем, постачанням або розвантаженням нафти чи нафтопродуктів російського походження.
До того США тимчасово дозволили закупівлю російської нафти, яка застрягла в морі, в рамках зусиль зі стабілізації енергетичних ринків під час війни проти Ірану, яку ведуть США та Ізраїль. Ця короткострокова міра призупинила санкції, які були вперше введені проти рф після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Охоплений відключеннями електроенергії та поглибленням економічної кризи в умовах нафтової блокади з боку США, Куба, де з 1959 року керують комуністи, наразі стикається з найбільшим випробуванням з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році.
Куба була сильно залежна від нафти з Венесуели, але фактично залишилася без поставок з початку січня 2026 року, коли США здійснили військову операцію з метою усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Адміністрація президента США Дональда Трампа домагається усунення від влади глави Куби Мігеля Діаса-Канеля. Він обіймає цю посаду з 2018 року.