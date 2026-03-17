Трамп вимагає негайної відставки президента Куби Діаса-Канеля - NYT
Адміністрація Трампа наполягає на зміні влади на Кубі для проведення економічних реформ. Вашингтон також вимагає усунення прихильників ідей Кастро.
Адміністрація президента США Дональда Трампа домагається усунення від влади глави Куби Мігеля Діаса-Канеля. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
За даними видання, американці в ході переговорів дали зрозуміти офіційній Гавані, що президент Куби має піти у відставку, проте подальші кроки залишаються на розсуд кубинців. У Білому домі вважають, що відставка Діаса-Канеля дозволить провести на Кубі структурні економічні реформи, проти яких, на думку адміністрації Трампа, виступає поточний кубинський лідер.
Також, за даними NYT, Вашингтон хоче, щоб на Кубі були відсторонені від влади чиновники, які досі віддані ідеям Фіделя Кастро.
Мігель Діас-Канель обіймає посаду президента Куби з 2018 року. Посада президента Куби у 1976 році була скасована – тоді її займав Освальдо Дортікос Торрадо. Але фактичним головою Куби після революції 1959 року і до лютого 2008 року був Фідель Кастро - він помер в 2016 році. Його наступником з 2008 по 2018 рік був Рауль Кастро, молодший брат Фіделя.
У тому ж 2018 році посада президента Куби була відновлена.
Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо Куби. За його словами, він вважає, що може "забрати" острів або "звільнити" його.