Трамп требует немедленной отставки президента Кубы Диаса-Канеля - NYT
Администрация Трампа настаивает на смене власти на Кубе для проведения экономических реформ. Вашингтон также требует устранения сторонников идей Кастро.
Администрация президента США Дональда Трампа добивается отстранения от власти главы Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, американцы в ходе переговоров дали понять официальной Гаване, что президент Кубы должен уйти в отставку, однако дальнейшие шаги остаются на усмотрение кубинцев. В Белом доме считают, что отставка Диаса-Канеля позволит провести на Кубе структурные экономические реформы, против которых, по мнению администрации Трампа, выступает текущий кубинский лидер.
Также, по данным NYT, Вашингтон хочет, чтобы на Кубе были отстранены от власти чиновники, которые до сих пор преданы идеям Фиделя Кастро.
Мигель Диас-Канель занимает пост президента Кубы с 2018 года. Должность президента Кубы в 1976 году была упразднена – тогда ее занимал Освальдо Дортикос Торрадо. Но фактическим главой Кубы после революции 1959 года и до февраля 2008 года был Фидель Кастро – он умер в 2016 году. Его преемником с 2008 по 2018 год был Рауль Кастро, младший брат Фиделя.
В том же 2018 году должность президента Кубы была восстановлена.
Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по Кубе. По его словам, он считает, что может "забрать" остров или "освободить" его.