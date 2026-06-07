Продовольственный кризис: в Крыму из магазинов начали исчезать самые популярные продукты питания
Киев • УНН
В Крыму из-за дефицита ограничили продажу продуктов первой необходимости в одни руки. На фоне паники люди начали скупать продукты "про запас".
В Крыму вслед за бензином начали исчезать продукты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Так, жители Симферополя и Севастополя жалуются на пустые полки и дефицит продовольственных товаров. На фоне паники люди начали скупать продукты "про запас", поэтому магазины вводят ограничения.
Первыми под удар попали товары первой необходимости: сахар, рис, гречка, соль, мука, подсолнечное масло и макароны. Из-за проблем с логистикой и панических закупок некоторые магазины уже начали вводить ограничения на продажу товаров в одни руки
Указывается, что в Севастополе уже продают не более трех упаковок макарон, трех бутылок масла или 3 кг круп и сахара в одни руки.
Напомним
Из-за ударов по логистике в Севастополе ограничили продажу масла и макарон. Бензин теперь выдают только по талонам с лимитом до 20 литров на руки.
В оккупированном Крыму полностью прекращена свободная продажа бензина — аксенов04.06.26, 18:38 • 4005 просмотров