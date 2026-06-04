В оккупированном Крыму полностью прекращена свободная продажа бензина — аксенов
Киев • УНН
В оккупированном Крыму прекратили продажу бензина за наличные из-за дефицита. Топливо будут выдавать только по талонам по 20 литров под надзором чиновников.
На ближайшие несколько дней в оккупированном Крыму полностью прекращена свободная продажа бензина. Об этом сообщил назначенный москвой глава аннексированного россией Крыма сергей аксенов, передает УНН.
Начиная с сегодняшнего дня, на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличные. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки
По его словам, на каждой АЗС будут дежурить сотрудники муниципальных и республиканских органов власти, которые будут отслеживать номера автомобилей водителей, заправляющихся по талонам.
Добавим
В Крыму и на других оккупированных территориях в последнее время образовался дефицит бензина из-за усиления украинских атак на логистические маршруты. В Крыму были введены ограничения на продажу топлива из-за ударов по сухопутному маршруту, соединяющему полуостров с россией.
Не более 20 литров "в одни руки" — в оккупированном Крыму ограничивают продажу бензина АИ-9529.05.26, 22:12 • 4290 просмотров