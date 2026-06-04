В оккупированном Крыму полностью прекращена свободная продажа бензина — аксенов

$44.350.0151.530.14
ukenru
16:37 • 896 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
16:14 • 3832 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
14:32 • 9928 просмотра
На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник БулгаковуPhoto
Эксклюзив
14:18 • 12761 просмотра
В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - экспертVideo
Эксклюзив
12:00 • 23874 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 09:29 • 23124 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
4 июня, 08:49 • 26492 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
4 июня, 08:17 • 30873 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
3 июня, 18:20 • 43940 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
3 июня, 16:50 • 105278 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.7м/с
62%
749мм
Популярные новости
Спутник зафиксировал последствия ударов по нефтяному терминалу и корвету "Бойкий" в санкт-петербургеPhotoVideo4 июня, 07:04 • 21471 просмотра
Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона4 июня, 09:24 • 29601 просмотра
После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FreyaPhotoVideo4 июня, 10:10 • 28846 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto10:59 • 25752 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto11:35 • 18401 просмотра
публикации
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto16:24 • 1976 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как их обнаружить16:02 • 3066 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
12:00 • 23873 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto11:35 • 18476 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto10:59 • 25841 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Денис Штилерман
Блогеры
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Германия
Швеция
Крым
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 45869 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 91404 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 97633 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 131327 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 124030 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"

В оккупированном Крыму полностью прекращена свободная продажа бензина — аксенов

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

В оккупированном Крыму прекратили продажу бензина за наличные из-за дефицита. Топливо будут выдавать только по талонам по 20 литров под надзором чиновников.

В оккупированном Крыму полностью прекращена свободная продажа бензина — аксенов

На ближайшие несколько дней в оккупированном Крыму полностью прекращена свободная продажа бензина. Об этом сообщил назначенный москвой глава аннексированного россией Крыма сергей аксенов, передает УНН.

Начиная с сегодняшнего дня, на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличные. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки 

- написал аксенов.

По его словам, на каждой АЗС будут дежурить сотрудники муниципальных и республиканских органов власти, которые будут отслеживать номера автомобилей водителей, заправляющихся по талонам.

Добавим

В Крыму и на других оккупированных территориях в последнее время образовался дефицит бензина из-за усиления украинских атак на логистические маршруты. В Крыму были введены ограничения на продажу топлива из-за ударов по сухопутному маршруту, соединяющему полуостров с россией.

Не более 20 литров "в одни руки" — в оккупированном Крыму ограничивают продажу бензина АИ-9529.05.26, 22:12 • 4290 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Крым