Не более 20 литров "в одни руки" — в оккупированном Крыму ограничивают продажу бензина АИ-95
Киев • УНН
Оккупационные власти Крыма с 30 мая ограничивают продажу бензина АИ-95 до 20 литров в сутки. Топливо есть не на всех АЗС, а жителей просят не делать запасов.
В оккупированном Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина АИ-95 объемом не более 20 литров в сутки в одни руки. Об этом сообщил оккупационный глава Крыма сергей аксенов, передает УНН.
Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в сутки
Однако топливо есть не на всех АЗС, "актуальные адреса" заправок обнародовали на одном из оккупационных ресурсов.
Прошу крымчан не покупать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме - добавил аксенов.
