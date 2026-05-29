Не более 20 литров "в одни руки" — в оккупированном Крыму ограничивают продажу бензина АИ-95

В оккупированном Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина АИ-95 объемом не более 20 литров в сутки в одни руки. Об этом сообщил оккупационный глава Крыма сергей аксенов, передает УНН.

Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в сутки - сообщил аксенов.

Однако топливо есть не на всех АЗС, "актуальные адреса" заправок обнародовали на одном из оккупационных ресурсов.

Прошу крымчан не покупать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме - добавил аксенов.

