3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сумская область
Краматорск
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
ТикТок
Facebook
Instagram

Оккупационные власти Крыма сокращают маршруты общественного транспорта из-за дефицита топлива - ЦНС

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Из-за нехватки топлива в оккупированном Крыму сокращают маршруты общественного транспорта. Дефицит достигает 56% от потребности, а топливо выдают лимитировано.

Оккупационные власти Крыма сокращают маршруты общественного транспорта из-за дефицита топлива - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму из-за нехватки топлива сокращают маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по оценке оккупационных властей дефицит достигает 56% от потребности.

Топливо выдают лимитировано - по 20 литров на потребителя, многие заправки закрыты

- говорится в сообщении.

Указывается, что приоритет имеют армия и администрация.

"Поэтому жители вынуждены приспосабливаться к ограничениям: длинные очереди, более редкие маршруты, меньше поездок", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

По информации партизанского движения "АТЕШ", в оккупированном Крыму топлива не хватает даже военным. Удары Украины по нефтебазам и НПЗ, а также невозможность перевозить топливо по Керченскому мосту создали в Крыму кризис.

Вадим Хлюдзинский

Общество
Крым