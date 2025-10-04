Оккупационные власти Крыма сокращают маршруты общественного транспорта из-за дефицита топлива - ЦНС
Киев • УНН
Из-за нехватки топлива в оккупированном Крыму сокращают маршруты общественного транспорта. Дефицит достигает 56% от потребности, а топливо выдают лимитировано.
Во временно оккупированном Крыму из-за нехватки топлива сокращают маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что по оценке оккупационных властей дефицит достигает 56% от потребности.
Топливо выдают лимитировано - по 20 литров на потребителя, многие заправки закрыты
Указывается, что приоритет имеют армия и администрация.
"Поэтому жители вынуждены приспосабливаться к ограничениям: длинные очереди, более редкие маршруты, меньше поездок", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
По информации партизанского движения "АТЕШ", в оккупированном Крыму топлива не хватает даже военным. Удары Украины по нефтебазам и НПЗ, а также невозможность перевозить топливо по Керченскому мосту создали в Крыму кризис.
