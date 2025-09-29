Не вистачає навіть військовим: в окупованому Криму загострюється криза із пальним - партизани
В окупованому Криму спостерігається критична ситуація з пальним, навіть військовим його не вистачає. Удари по нафтобазах та неможливість перевезення через Керченський міст спричинили кризу.
В окупованому Криму пального не вистачає навіть військовим. Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", є випадки, коли "військові забирають паливо у цивільних", передає УНН.
Деталі
За даними партизанів, ситуація в окупованому Криму є критичною.
Удари України по нафтобазах та НПЗ, а також неможливість перевозити паливо Керченським мостом створили в Криму кризу. Інформатори руху "ОТПОР" із держорганів Криму повідомляють: неофіційно, заправка насамперед лише для окупантів. З'явилися випадки, коли військові забирають паливо у цивільних
Партизани також дали поради, як діяти цивільним в окупованому Криму:
1. Зробіть запас. Забезпечте себе паливом мінімум на місяць, бо ситуація лише погіршуватиметься.
2. Ховайте пальне від окупантів. Використовуй усі можливості, щоби пальне не дісталося військовим.
