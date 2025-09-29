Не хватает даже военным: в оккупированном Крыму обостряется кризис с горючим - партизаны

$41.480.01
48.410.31
ukenru
Эксклюзив
14:44 • 10589 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 12457 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 21547 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33 • 26637 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 17635 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 20788 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 13378 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 28634 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48734 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70144 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
96%
755мм
Популярные новости
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 21139 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 31216 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 24500 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 24141 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 18076 просмотра
публикации
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
14:44 • 10598 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
12:39 • 21556 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 26645 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 24295 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 24598 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ульф Кристерссон
Борис Писториус
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Германия
Дания
Польша
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo15:05 • 1882 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы13:59 • 5488 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 18192 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 31333 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 30265 просмотра
Актуальное
Хранитель
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"
Saab JAS 39 Gripen
Х-101

Не хватает даже военным: в оккупированном Крыму обостряется кризис с горючим - партизаны

Киев • УНН

 • 954 просмотра

В оккупированном Крыму наблюдается критическая ситуация с горючим, даже военным его не хватает. Удары по нефтебазам и невозможность перевозки через Керченский мост вызвали кризис.

Не хватает даже военным: в оккупированном Крыму обостряется кризис с горючим - партизаны

В оккупированном Крыму топлива не хватает даже военным. Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", есть случаи, когда "военные забирают топливо у гражданских", передает УНН.

Детали

По данным партизан, ситуация в оккупированном Крыму критическая.

Удары Украины по нефтебазам и НПЗ, а также невозможность перевозить топливо по Керченскому мосту создали в Крыму кризис. Информаторы движения "ОТПОР" из госорганов Крыма сообщают: неофициально, заправка в первую очередь только для оккупантов. Появились случаи, когда военные забирают топливо у гражданских 

- говорится в сообщении "АТЕШ".

Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW29.08.25, 05:23 • 12511 просмотров

Партизаны также дали советы, как действовать гражданским в оккупированном Крыму:

1. Сделайте запас. Обеспечьте себя топливом минимум на месяц, потому что ситуация будет только ухудшаться.

2. Прячьте горючее от оккупантов. Используй все возможности, чтобы горючее не досталось военным.

Каждая пятидесятая заправка в россии перестала продавать бензин - внешняя разведка26.09.25, 11:31 • 2625 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Крым
Украина