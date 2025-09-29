Не хватает даже военным: в оккупированном Крыму обостряется кризис с горючим - партизаны
Киев • УНН
В оккупированном Крыму наблюдается критическая ситуация с горючим, даже военным его не хватает. Удары по нефтебазам и невозможность перевозки через Керченский мост вызвали кризис.
В оккупированном Крыму топлива не хватает даже военным. Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", есть случаи, когда "военные забирают топливо у гражданских", передает УНН.
Детали
По данным партизан, ситуация в оккупированном Крыму критическая.
Удары Украины по нефтебазам и НПЗ, а также невозможность перевозить топливо по Керченскому мосту создали в Крыму кризис. Информаторы движения "ОТПОР" из госорганов Крыма сообщают: неофициально, заправка в первую очередь только для оккупантов. Появились случаи, когда военные забирают топливо у гражданских
Партизаны также дали советы, как действовать гражданским в оккупированном Крыму:
1. Сделайте запас. Обеспечьте себя топливом минимум на месяц, потому что ситуация будет только ухудшаться.
2. Прячьте горючее от оккупантов. Используй все возможности, чтобы горючее не досталось военным.
