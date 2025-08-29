Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 22471 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 39472 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 109430 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 59914 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 72457 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 109533 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 122946 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104938 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117341 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84536 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.2м/с
61%
752мм
Популярные новости
"Это не наша война": Сийярто обвинил Украину в "провокациях" на фоне скандала вокруг Роберта Бровди28 августа, 17:38 • 3608 просмотра
Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится28 августа, 18:03 • 5420 просмотра
Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека28 августа, 18:04 • 6442 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт28 августа, 18:17 • 10266 просмотра
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54 • 4410 просмотра
публикации
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 22467 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 56730 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 109424 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 195398 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 198006 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Дания
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 126117 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 156410 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 158388 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 148712 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 179288 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к дефициту бензина по всей России, что вызовет рост инфляции. Ударам подверглись Куйбышевский и Афипский НПЗ, которые являются ключевыми для российской военной промышленности.

Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW
Иллюстративное фото: пожар на НПЗ

Атаки Вооруженных Сил Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к дефициту бензина по всей России, что, вероятно, повлечет за собой рост инфляции и усилит макроэкономическую нестабильность. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

Аналитики ISW в отчете ссылаются на Генштаб ВСУ, который 28 августа сообщил, что подразделения Службы безопасности Украины и Сил специальных операций нанесли удар дронами по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Это предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут, растворители, имеет объем переработки в семь миллионов тонн в год.

Также Главное разведывательное управление Украины и Силы беспилотных систем нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Он имеет производственную мощность 6,25 млн тонн нефти в год и играет жизненно важную роль в обеспечении топливом российских военных.

Оба НПЗ являются ключевыми для российской военной промышленности.

Российское правительство объявило 27 августа, что оно продлит запрет на экспорт бензина, который должен был закончиться 31 августа, до 30 сентября для производителей бензина и до 31 октября для непроизводителей, чтобы попытаться стабилизировать внутренний рынок топлива

- сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что РФ периодически прибегала к таким шагам с 2022 года, но недавние удары по НПЗ усилили дефицит бензина и вызвали всплеск цен на него.

По мнению аналитиков ISW, этот дефицит бензина и скачки цен, вероятно, приведут к росту потребительских расходов, увеличению расходов предприятий во всех отраслях и повышению инфляционных ожиданий, тем самым подталкивая общую инфляцию вверх за счет увеличения как прямых, так и косвенных расходов во всей экономике и создания дальнейшей макроэкономической нестабильности.

Напомним

Во многих российских городах и регионах наблюдается дефицит топлива после ударов украинских дронов по НПЗ. Власти вводят нормирование выдачи топлива, цены растут, а водители стоят в километровых очередях.

Ранее сообщалось, что украинские атаки на российские НПЗ нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, вызвав дефицит бензина. Удары по объектам в Новошахтинске, Усть-Луге и трубопроводу "Дружба" являются ответом на агрессию РФ.

Минобороны об атаках на НПЗ рф: в определенных регионах бензин и дизель выписывается по талонам28.08.25, 12:39 • 2752 просмотра

Вита Зеленецкая

Экономика
Институт изучения войны
Служба безопасности Украины