Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW

Атаки Вооруженных Сил Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к дефициту бензина по всей России, что, вероятно, повлечет за собой рост инфляции и усилит макроэкономическую нестабильность. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW в отчете ссылаются на Генштаб ВСУ, который 28 августа сообщил, что подразделения Службы безопасности Украины и Сил специальных операций нанесли удар дронами по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Это предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут, растворители, имеет объем переработки в семь миллионов тонн в год.

Также Главное разведывательное управление Украины и Силы беспилотных систем нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Он имеет производственную мощность 6,25 млн тонн нефти в год и играет жизненно важную роль в обеспечении топливом российских военных.

Оба НПЗ являются ключевыми для российской военной промышленности.

Российское правительство объявило 27 августа, что оно продлит запрет на экспорт бензина, который должен был закончиться 31 августа, до 30 сентября для производителей бензина и до 31 октября для непроизводителей, чтобы попытаться стабилизировать внутренний рынок топлива - сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что РФ периодически прибегала к таким шагам с 2022 года, но недавние удары по НПЗ усилили дефицит бензина и вызвали всплеск цен на него.

По мнению аналитиков ISW, этот дефицит бензина и скачки цен, вероятно, приведут к росту потребительских расходов, увеличению расходов предприятий во всех отраслях и повышению инфляционных ожиданий, тем самым подталкивая общую инфляцию вверх за счет увеличения как прямых, так и косвенных расходов во всей экономике и создания дальнейшей макроэкономической нестабильности.

Во многих российских городах и регионах наблюдается дефицит топлива после ударов украинских дронов по НПЗ. Власти вводят нормирование выдачи топлива, цены растут, а водители стоят в километровых очередях.

Ранее сообщалось, что украинские атаки на российские НПЗ нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, вызвав дефицит бензина. Удары по объектам в Новошахтинске, Усть-Луге и трубопроводу "Дружба" являются ответом на агрессию РФ.

