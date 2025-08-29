$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 21585 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 38290 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 108222 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 59199 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 71842 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 109221 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 122654 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104832 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117258 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84497 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Українські удари по НПЗ росії спричинять дефіцит бензину та макроекономічну нестабільність - ISW

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до дефіциту бензину по всій Росії, що спричинить зростання інфляції. Ударів зазнали Куйбишевський та Афіпський НПЗ, які є ключовими для російської військової промисловості.

Українські удари по НПЗ росії спричинять дефіцит бензину та макроекономічну нестабільність - ISW
Ілюстративне фото: пожежа на НПЗ

Атаки Збройних Сил України на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до дефіциту бензину по всій росії, що, ймовірно, спричинить зростання інфляції та посилить макроекономічну нестабільність. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Аналітики ISW у звіті посилаються на Генштаб ЗСУ, який 28 серпня повідомив, що підрозділи Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій завдали удару дронами по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області. Це підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, розчинники, має обсяг переробки в сім мільйонів тонн на рік.

Також Головне розвідувальне управління України і Сили безпілотних систем завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарськім краю. Він має виробничу потужність 6, 25 млн тонн нафти на рік і відіграє життєво важливу роль у забезпеченні паливом російських військових.

Обидва НПЗ є ключовими для російської військової промисловості.

російський уряд оголосив 27 серпня, що він продовжить заборону на експорт бензину, який мав скінчитися 31 серпня, до 30 вересня для виробників бензину та до 31 жовтня для невиробників, щоб спробувати стабілізувати внутрішній ринок палива

- звітує Інститут вивчення війни.

Зазначається, що рф періодично вдавалась до таких кроків з 2022 року, але нещодавні удари по НПЗ посилили дефіцит бензину та спричинили сплеск цін на нього.

На думку аналітиків ISW, цей дефіцит бензину та стрибки цін, ймовірно, призведуть до зростання споживчих витрат, збільшення витрат підприємств у всіх галузях та підвищення інфляційних очікувань, тим самим підштовхуючи загальну інфляцію вгору за рахунок збільшення як прямих, так і непрямих витрат у всій економіці та створення подальшої макроекономічної нестабільності.

Нагадаємо

У багатьох російських містах та регіонах спостерігається дефіцит палива після ударів українських дронів по НПЗ. Влада вводить нормування видачі палива, ціни зростають, а водії стоять у кілометрових чергах.

Раніше повідомлялось, що українські атаки на російські НПЗ порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей рф, спричинивши дефіцит бензину. Удари по об'єктах у Новошахтинську, Усть-Лузі та трубопроводу "Дружба" є відповіддю на агресію рф.  

Міноборони про атаки на НПЗ рф: у певних регіонах бензин та дизель виписується по талонах28.08.25, 12:39 • 2744 перегляди

Віта Зеленецька

Економіка
Інститут вивчення війни
Служба безпеки України