У низці регіонів рф дефіцит бензину, який спостерігається на тлі піку сезонного попиту на бензин з боку туристів та фермерів. Передає УНН із посиланням на Reuters.

Пожежа на російському нафтопереробному заводі в Новошахтинську продовжувала горіти в понеділок після удару безпілотника. Також дрони завдавали ударів по магістралі трубопроводу "Дружба", експортного терміналу "Усть-Луга" компанії "Новатек" (NVTK.MM), і території комплексу з переробки палива на Балтійському морі.

Перелічені факти свідчать про те, що Україна у обороні проти агресії рф, посилила відповідь у якості атак БпЛА по російським нафтопереробним заводам та експортній інфраструктурі. Таким чином, на тлі прагнення Вашингтону, що було підтримано Києвом, до мирного врегулювання, всупереч погано приховуваному бажанню кремля продовжувати агресію, Україна демонструє, що вона може дати відсіч російській навалі.

Отже за останніми даними, на які звертає увагу Reuters, атакуючі дії ЗСУ порушили переробку та експорт нафти москвою, спричинивши дефіцит бензину в різних частинах росії. До речі також стали відповіддю на просування військ зс рф на передовій фронту в Україні. Та відповідю на числені удари агресора по газових та енергетичних об'єктах України.

Щодо дій у відповідь на території рф, Reuters підрахував наступні дані:

Атаки ЗСУ на 10 заводів в рф порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей росії, або 1,1 мільйона барелів на добу. - передає інформаційне агентство.

Разом з тим, Вашингтон тисне на Індію, щоб вони зменшили закупівлі російської нафти. В меншій мірі, але є певний тиск з боку Сполучених Штатів щодо торгової взаємодії КНР та рф у тій же нафто-газовій сфері.

Втім поки спостерігається виский об'єм експорту нафти з другої за величиною країни-експортера природного палива.

