Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії

06:24
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю26 серпня, 02:44
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26 серпня, 03:18
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Ентоні Албаніз
Ніна Южаніна
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Сумська область
Китай
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Боєприпаси
Starlink

Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Українські атаки на російські НПЗ порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей рф, спричинивши дефіцит бензину. Удари по об'єктах у Новошахтинську, Усть-Лузі та трубопроводу "Дружба" є відповіддю на агресію рф.

Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії

У низці регіонів рф дефіцит бензину, який спостерігається на тлі піку сезонного попиту на бензин з боку туристів та фермерів. Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Пожежа на російському нафтопереробному заводі в Новошахтинську продовжувала горіти в понеділок після удару безпілотника. Також дрони завдавали ударів по магістралі трубопроводу "Дружба", експортного терміналу "Усть-Луга" компанії "Новатек" (NVTK.MM), і території комплексу з переробки палива на Балтійському морі.

Перелічені факти свідчать про те, що Україна у обороні проти агресії рф, посилила відповідь у якості атак БпЛА по російським нафтопереробним заводам та експортній інфраструктурі. Таким чином, на тлі прагнення Вашингтону, що було підтримано Києвом, до мирного врегулювання, всупереч погано приховуваному бажанню кремля продовжувати агресію, Україна демонструє, що вона може дати відсіч російській навалі. 

Глава МЗС Словаччини про інциденти з нафтопроводом "Дружба": Україна ризикує залишитися без достатньої кількості палива 24.08.25, 19:58 • 5180 переглядiв

Отже за останніми даними, на які звертає увагу Reuters, атакуючі дії ЗСУ порушили переробку та експорт нафти москвою, спричинивши дефіцит бензину в різних частинах росії. До речі також стали відповіддю на просування військ зс рф на передовій фронту в Україні. Та відповідю на числені удари агресора по газових та енергетичних об'єктах України.

Щодо дій у відповідь на території рф, Reuters підрахував наступні дані:

Атаки ЗСУ на 10 заводів в рф порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей росії, або 1,1 мільйона барелів на добу.

- передає інформаційне агентство. 

 Разом з тим, Вашингтон тисне на Індію, щоб вони зменшили закупівлі російської нафти. В меншій мірі, але є певний тиск з боку Сполучених Штатів щодо торгової взаємодії КНР та рф у тій же нафто-газовій сфері.

Втім поки спостерігається виский об'єм експорту нафти з другої за величиною країни-експортера природного палива.

Нагадаємо

  Ціни на нафту у вівторок трохи знизилися після зростання майже на 2% у попередню сесію, на тлі того, як трейдери уважно стежать за розвитком подій у російсько-українській війні у контексті можливих перебоїв з постачанням палива з регіону, пише УНН з посиланням на Reuters.  

За "Дружбу": через інциденти з нафтопроводом, Орбан апелює до Трампа, але останній каже майже "ну-ну-ну" у відповідь22.08.25, 15:27 • 3503 перегляди

Ігор Тележніков

Війна в УкраїніЕкономіка
Електроенергія
Нафта
Reuters
Збройні сили України
Вашингтон
Балтійське море
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Безпілотний літальний апарат
Київ
Харків