06:24
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Нафта дешевшає після 2-тижневого максимуму на тлі розвитку подій у війні рф проти України

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Ціни на нафту Brent та WTI знизилися після зростання, спричиненого побоюваннями щодо перебоїв з постачанням палива. Трейдери очікують посилення санкцій США проти російської нафти та слідкують за наслідками введення мит проти Індії.

Нафта дешевшає після 2-тижневого максимуму на тлі розвитку подій у війні рф проти України

Ціни на нафту у вівторок трохи знизилися після зростання майже на 2% у попередню сесію, на тлі того, як трейдери уважно стежать за розвитком подій у російсько-українській війні у контексті можливих перебоїв з постачанням палива з регіону, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціна на нафту марки Brent впала на 32 центи, або 0,5%, до 68,48 долара за барель до 04:48 за Гринвічем (07:48 за Києвом), тоді як ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) також впала на 33 центи, або 0,5%, до 64,47 долара.

У понеділок обидва контракти досягли максимуму за більш ніж два тижні, при цьому ціна на WTI піднялася вище за 100-денну ковзну середню.

"Ризики для цін на сиру нафту, мабуть, схиляються до подальшого зростання, особливо якщо ціна продовжить рух вище за рівень опору 64-65 доларів", - зазначають аналітики IG.

Зростання цін на нафту в понеділок було зумовлене головним чином побоюваннями з приводу перебоїв з постачаннями у зв'язку з ураженнями по російській енергетичній інфраструктурі, а також очікуванням трейдерами посилення санкцій США щодо російської нафти, пише видання.

Ці ураження "порушили роботу нафтопереробної та експортної систем москви, призвели до дефіциту бензину в деяких регіонах рф та стали відповіддю на просування москви на лінії фронту та удари по газових та енергетичних об'єктах України", зазначає видання.

У своїй записці для клієнтів у понеділок Barclays повідомив, що ціни на нафту залишаються у вузькому діапазоні на тлі геополітичної нестабільності та щодо стійких фундаментальних показників.

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив запровадити санкції проти росії, якщо протягом наступних двох тижнів не буде досягнуто прогресу у досягненні мирної угоди.

Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"22.08.25, 21:18 • 36783 перегляди

Трейдери також стежитимуть за наслідками майбутнього введення США мит проти Індії у зв'язку із продовженням закупівель російської нафти, заявив Оле Гансен, керівник відділу товарної стратегії Saxo Bank.

Індійські експортери готуються до перебоїв у постачаннях після того, як Міністерство внутрішньої безпеки США підтвердило, що Вашингтон введе додаткові 25% мита на всі товари індійського походження з середи.

Це означає, що індійський експорт зіткнеться з митами США до 50% - одними з найвищих, запроваджених Вашингтоном, - після того, як Трамп оголосив про введення додаткових мит як покарання за збільшення закупівель російської нафти Нью-Делі на початку серпня.

Державні нафтопереробні заводи Індії збільшують закупівлі російської нафти, попри критику США - Вloomberg20.08.25, 18:41 • 3944 перегляди

Трейдери очікують на публікацію даних Американського інституту нафти (API) про запаси нафти в США пізніше цього дня. Очікується зниження запасів сирої нафти та бензину, але можливе збільшення запасів дистилятів.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Нафта
Brent
Barclays
Reuters
Нью-Делі
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки
Україна