Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 8886 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 9566 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 8536 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 10590 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 12699 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 10772 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 16875 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18315 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12743 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13621 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.1м/с
90%
741мм
Популярнi новини
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 14514 перегляди
Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у СевастополіPhoto22 серпня, 10:52 • 3014 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 10649 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 5520 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 5628 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 5660 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 8886 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 10590 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 12699 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 16875 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Віктор Попов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 8536 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 5548 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 10662 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 14527 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 23998 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Євро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck

Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо подій в Україні, очікуючи вирішення ситуації протягом двох тижнів. Раніше високопосадовець його адміністрації припускав, що Україні доведеться прийняти мирну угоду на умовах москви.

Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо подальшого розвитку подій в Україні упродовж наступних двох тижнів. Про це він заявив в Овальному кабінеті 22 серпня, пише УНН.

Меня нічого не радує в цій війні - абсолютно нічого... Думаю, впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться, і я повинен бути дуже рад

- сказав президент США.

Раніше УНН писав, що високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що для завершення війни Україні, ймовірно, доведеться прийняти мирну угоду, сформовану здебільшого на умовах Москви. Трамп також розкритикував підхід Джо Байдена до війни в Україні.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Овальний кабінет
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна