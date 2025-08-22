Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо подій в Україні, очікуючи вирішення ситуації протягом двох тижнів. Раніше високопосадовець його адміністрації припускав, що Україні доведеться прийняти мирну угоду на умовах москви.
Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо подальшого розвитку подій в Україні упродовж наступних двох тижнів. Про це він заявив в Овальному кабінеті 22 серпня, пише УНН.
Меня нічого не радує в цій війні - абсолютно нічого... Думаю, впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться, і я повинен бути дуже рад
Раніше УНН писав, що високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що для завершення війни Україні, ймовірно, доведеться прийняти мирну угоду, сформовану здебільшого на умовах Москви. Трамп також розкритикував підхід Джо Байдена до війни в Україні.