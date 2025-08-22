Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность событиями в Украине, ожидая разрешения ситуации в течение двух недель. Ранее высокопоставленный чиновник его администрации предполагал, что Украине придется принять мирное соглашение на условиях Москвы.
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего развития событий в Украине в течение следующих двух недель. Об этом он заявил в Овальном кабинете 22 августа, пишет УНН.
Меня ничего не радует в этой войне – абсолютно ничего... Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется, и я должен быть очень рад
Ранее УНН писал, что высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что для завершения войны Украине, вероятно, придется принять мирное соглашение, сформированное в основном на условиях Москвы. Трамп также раскритиковал подход Джо Байдена к войне в Украине.