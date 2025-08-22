$41.220.16
15:16 • 9026 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
14:47 • 9720 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 8628 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
14:30 • 10648 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
13:07 • 12744 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
22 августа, 12:16 • 10788 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
22 августа, 11:30 • 16895 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
22 августа, 11:01 • 18332 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
22 августа, 09:34 • 12753 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13631 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Эксклюзивы
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность событиями в Украине, ожидая разрешения ситуации в течение двух недель. Ранее высокопоставленный чиновник его администрации предполагал, что Украине придется принять мирное соглашение на условиях Москвы.

Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего развития событий в Украине в течение следующих двух недель. Об этом он заявил в Овальном кабинете 22 августа, пишет УНН.

Меня ничего не радует в этой войне – абсолютно ничего... Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется, и я должен быть очень рад

- сказал президент США.

Ранее УНН писал, что высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что для завершения войны Украине, вероятно, придется принять мирное соглашение, сформированное в основном на условиях Москвы. Трамп также раскритиковал подход Джо Байдена к войне в Украине.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Овальный кабинет
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина