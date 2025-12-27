В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно
Киев • УНН
Ночью 27 декабря в Киеве раздался взрыв после объявления воздушной тревоги из-за угрозы баллистического вооружения из Брянска. Городские власти подтвердили работу противовоздушной обороны.
В ночь на 27 декабря сильный взрыв прогремел в Киеве после сообщения о баллистической угрозе. Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра украинской столицы Виталия Кличко.
Взрывы в столице. Работают силы ПВО
Он призвал горожан находиться в укрытиях.
Напомним
Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска. Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростных целях, направляющихся на Киев.
