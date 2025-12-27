$41.930.22
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 21291 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 20784 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 27247 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 40921 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 25447 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 20220 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19289 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21090 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45375 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

Ночью 27 декабря в Киеве раздался взрыв после объявления воздушной тревоги из-за угрозы баллистического вооружения из Брянска. Городские власти подтвердили работу противовоздушной обороны.

В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно

В ночь на 27 декабря сильный взрыв прогремел в Киеве после сообщения о баллистической угрозе. Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра украинской столицы Виталия Кличко.

Взрывы в столице. Работают силы ПВО

- написал Киевский городской голова.

Он призвал горожан находиться в укрытиях.

Напомним

Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска. Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростных целях, направляющихся на Киев.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Виталий Кличко
Украина
Киев