Катар "оставляет за собой право на ответ" на ракетный удар Ирана по газовому объекту

Катар заявляет, что "оставляет за собой право на ответные действия" после нападения Ирана на ключевой объект по добыче природного газа, передает УНН со ссылкой на AP.

Согласно веб-сайту государственной нефтегазовой компании QatarEnergy, промышленный город Рас-Лаффан является крупнейшим в мире предприятием по экспорту сжиженного природного газа. Иран атаковал его ракетами.

В среду Министерство иностранных дел Катара осудило нападение и заявило, что оно знаменует опасную эскалацию. Министерство написало, что Катар без колебаний ответит на нападения на свою безопасность и суверенитет.

В Иране заявили, что США и Израиль впервые нанесли удар по его энергетическим объектам