В Иране заявили, что США и Израиль впервые нанесли удар по его энергетическим объектам

В среду иранские государственные СМИ обвинили США и Израиль в атаке на часть иранских объектов по добыче нефти и природного газа, включая крупнейшее в мире месторождение природного газа Южный Парс, что стало бы значительной эскалацией конфликта, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim сообщило об ударах, добавив, что масштабы ущерба еще предстоит определить.

Помимо Южного Парса, агентство упомянуло Асалуйе, где расположены нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия.

Тем временем полуофициальное иранское информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило, что с нескольких нефтеперерабатывающих заводов в Асалуйе были слышны "мощные взрывы", и что "некоторые резервуары для хранения и газовые хранилища на различных этапах" работы завода были поражены.

По сообщению Fars, персонал эвакуирован в безопасные места, спасательные команды работают над тушением пожаров.

Если это подтвердится, это станет первым нападением на иранские нефте- и газодобывающие объекты в этой войне. На прошлой неделе Израиль атаковал ряд иранских топливных складов.

Источник в Израиле сообщил CNN в среду, что Израиль атаковал объект Асалуйе на юго-западе Ирана. Другой израильский чиновник заявил, что израильский удар по иранскому объекту Южный Парс был нанесен в координации с Соединенными Штатами.

Ранее в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что атаки в Иране усиливаются и что "значительные неожиданности, которые приведут к эскалации войны", неизбежны. Израильский источник и чиновник уточнили, что Кац имел в виду израильские атаки на иранскую электроэнергетическую и газовую инфраструктуру.

Удары в среду вызвали резкую реакцию иранских СМИ, государственные ведомства пригрозили ударами по нефтяным объектам в соседних странах.

Связанное с Корпусом стражей исламской революции информационное агентство Fars назвало эти атаки изменением "красных линий".

"С сегодняшнего вечера красные линии изменились. Если враг думал, что эти атаки могут усилить давление на Иран, чтобы заставить его отступить, он совершил фатальную ошибку, потому что это действие полностью передало Ирану козырь под названием "возмездие", написало агентство Fars.

Тем временем информационное агентство Tasnim опубликовало "срочное предупреждение" для жителей региона Персидского залива держаться подальше от нефтегазовых объектов в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

Представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари заявил, что атака "Израиля" на объекты, связанные с иранским месторождением Южный Парс, являющимся продолжением катарского месторождения Северный, является опасным и безответственным шагом.

