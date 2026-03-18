В Ірані заявили, що США та Ізраїль вперше завдали удару по його енергетичних об'єктах

У середу іранські державні ЗМІ звинуватили США та Ізраїль в атаці на частину іранських об'єктів з видобутку нафти та природного газу, включаючи найбільше у світі родовище природного газу Південний Парс, що стало б значною ескалацією конфлікту, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило про удари, додавши, що масштаби збитків ще доведеться визначити.

Крім Південного Парсу, агентство згадало Асалуйє, де розташовані нафтопереробні та нафтохімічні підприємства.

Тим часом напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars, пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомило, що з кількох нафтопереробних заводів в Асалуйє ​​були чутні "потужні вибухи", і що "деякі резервуари для зберігання та газові сховища на різних етапах" роботи заводу були вражені.

За повідомленням Fars, персонал евакуйований до безпечних місць, рятувальні команди працюють над гасінням пожеж.

Якщо це підтвердиться, це стане першим нападом на іранські нафто- та газодобувні об'єкти у цій війні. Минулого тижня Ізраїль атакував низку іранських паливних складів.

Джерело в Ізраїлі повідомило CNN у середу, що Ізраїль атакував об'єкт Асалуйє на південному заході Ірану. Інший ізраїльський чиновник заявив, що ізраїльський удар по іранському об'єкту Південний Парс було завдано в координації зі Сполученими Штатами.

Раніше в середу міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що атаки в Ірані посилюються і що "значні несподіванки, які призведуть до ескалації війни", є неминучими. Ізраїльське джерело та чиновник уточнили, що Кац мав на увазі ізраїльські атаки на іранську електроенергетичну та газову інфраструктуру.

Удари у середу викликали різку реакцію іранських ЗМІ, державні відомства пригрозили ударами по нафтових об'єктах у сусідніх країнах.

Пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції інформаційне агентство Fars назвало ці атаки зміною "червоних ліній".

"Із сьогоднішнього вечора червоні лінії змінилися. Якщо ворог думав, що ці атаки можуть посилити тиск на Іран, щоб змусити його відступити, він зробив фатальну помилку, тому що ця дія повністю передала Ірану козир під назвою "відплата", написало агентство Fars.

Тим часом інформаційне агентство Tasnim опублікувало "термінове попередження" для мешканців регіону Перської затоки триматися подалі від нафтогазових об'єктів у Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах та Катарі.

Представник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що атака "Ізраїлю" на об'єкти, пов'язані з іранським родовищем Південний Парс, що є продовженням катарського родовища Північний, є небезпечним і безвідповідальним кроком.

