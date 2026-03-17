В Ізраїлі заявили, що будуть переслідувати нового лідера Ірану Моджтабу Хаменеї

Ізраїльські сили оборони (ЦАХАЛ) продовжать переслідувати всіх, хто "загрожує державі Ізраїль", включаючи нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї. Про це заявила журналістам речник армії Ізраїлю Еффі Дефрін, передає УНН із посиланням на CNN.

На питання, чи відомо ЦАХАЛ про долю Хаменеї, якого не бачили і не чули на публіці з моменту його призначення, Дефрін відповів негативно і додав: "Але можу сказати одне: ми продовжуватимемо – як ми вже довели – ми продовжуватимемо переслідувати будь-кого, хто становить загрозу для держави Ізраїль, і будь-хто, хто підніме руку на неї, не застрахований від нас. Ми будемо переслідувати його, знайдемо його та нейтралізуємо його".

Дефрін також заявив, що Ізраїль продовжить переслідувати членів іранських воєнізованих формувань "Басидж": "Я ще раз кажу, ми дістанемося кожного, де б він не знаходився і коли б це не сталося". Раніше у вівторок ЦАХАЛ повідомила про знищення командувача цих сил Голамрези Сулеймані.

Дефрін заявив, що Ізраїль готується до "тривалої кампанії, зокрема під час Песаха". Цього року єврейське свято припадає на перші вісім днів квітня.

