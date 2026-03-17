В Израиле заявили, что будут преследовать нового лидера Ирана Моджтабу Хаменеи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит преследовать всех, кто «угрожает государству Израиль», включая нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи. Об этом заявила журналистам представитель армии Израиля Эффи Дефрин, передает УНН со ссылкой на CNN.

На вопрос, известно ли ЦАХАЛ о судьбе Хаменеи, которого не видели и не слышали на публике с момента его назначения, Дефрин ответил отрицательно и добавил: «Но могу сказать одно: мы будем продолжать – как мы уже доказали – мы будем продолжать преследовать любого, кто представляет угрозу для государства Израиль, и любой, кто поднимет руку на него, не застрахован от нас. Мы будем преследовать его, найдем его и нейтрализуем его».

В США не знают, жив ли верховный лидер Ирана - Трамп

Дефрин также заявил, что Израиль продолжит преследовать членов иранских военизированных формирований «Басидж»: «Я еще раз говорю, мы достанем каждого, где бы он ни находился и когда бы это ни произошло». Ранее во вторник ЦАХАЛ сообщила об уничтожении командующего этими силами Голамрезы Сулеймани.

Дефрин заявил, что Израиль готовится к «длительной кампании, в том числе во время Песаха». В этом году еврейский праздник приходится на первые восемь дней апреля.

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лечится в резиденции путина после ударов США и Израиля - СМИ