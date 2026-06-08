Молдова начнет производство дронов-перехватчиков по технологиям Украины — Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что война в соседней Украине показала, что ее страна крайне нуждается в высокотехнологичных беспилотниках-перехватчиках, и для содействия их производству необходимо новое законодательство. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Указывается, что Молдова, стремящаяся вступить в Европейский Союз до 2030 года, столкнулась с многочисленными инцидентами, когда российские беспилотники пролетали над ее территорией или обломки приземлялись в районах вблизи границы.

Санду, ярая критикесса вторжения россии в Украину, выразила особую обеспокоенность в прошлом месяце по поводу беспилотника, который ударил по жилому дому в Галаце, румынском городе вблизи границы с Молдовой и Украиной, ранив двух человек — говорится в статье.

Санду отметила в подкасте с местным блогером, что Молдове, которая определена как нейтральное государство, необходимо законодательство, чтобы позволить развивать свою оружейную промышленность.

Те, кто хочет, чтобы наша страна была полностью беззащитной, должны понимать, что существует риск того, что на нас упадут беспилотники, и мы ничего не сможем с этим сделать. Я обратилась к правительству, особенно в контексте недавних событий, с просьбой начать внесение или подготовку законодательных изменений — сказала президент Молдовы.

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По ее словам, это законодательство позволит создавать государственно-частные партнерства для разработки вооружений, а также будет включать положения по привлечению иностранных инвесторов. При этом Молдова уже начала консультации по разработке беспилотников с Украиной, которая приобрела опыт за более чем четыре года противодействия российским беспилотникам и сосредотачивается на производстве перехватчиков.

Украинцы лучшие в плане беспилотников-перехватчиков. Мы попробуем получить оттуда технологии настолько, насколько это возможно с нашими возможностями. Чтобы использовать эти технологии, мы должны сначала создать команду экспертов — резюмировала Санду.

Издание добавляет, что молдавские военные не предприняли никаких мер в более чем 20 случаях, когда российские беспилотники входили в воздушное пространство страны или обломки беспилотников приземлялись вблизи населенных пунктов.

Напомним

Украина будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в том, что касается Приднестровского региона. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

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