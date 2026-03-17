В Молдове после атаки рф на Украину у границы нашли дрон - что известно

В Молдове после ночной атаки рф на Украину обнаружили дрон недалеко от границы, дрон был активен и мог содержать взрывной заряд, поэтому было решено его обезвредить, сообщила пограничная полиция страны во вторник, пишет УНН.

Детали

"Утром 17 марта 2026 года в 01:30 в зоне ответственности пограничной полиции в Оленештах, на правом фланге, примерно в 200 м от государственной границы, в направлении Яськи (Украина) - Крокмаз (Молдова), сотрудники пограничной полиции наблюдали и слышали неизвестный летательный аппарат, похожий на беспилотник Shahed. Согласно данным, найденным на месте, воздушный объект был обнаружен на высоте до 150 м, пролетал над воздушным пространством Республики Молдова в упомянутом секторе, впоследствии двигаясь в направлении населенного пункта Кэплань", - говорится в сообщении пограничной полиции Молдовы.

На основе имеющихся данных, как указали в молдавской пограничной полиции, "были приняты все процессуальные меры в соответствии с действующим законодательством".

"В 09:55 в секторе пограничной полиции "Тудора-1" был введен в действие сигнал "Exploziv-Alpha" после получения от населения информации о подозрительном объекте в селе Тудора, примерно в 500 м от линии границы, - уточнили впоследствии в пограничной полиции Молдовы. - На месте происшествия были обнаружены фрагменты дрона".

Как указано, были привлечены команды по обезвреживанию взрывных устройств (GOI) для оценки и нейтрализации объекта.

Что касается обнаружения дрона в селе Тудора, района Штефан-Водэ, примерно в 2 км от линии границы, пограничная полиция сообщает, что устройство активно и, согласно визуальной оценке, возможно, оно оснащено взрывным зарядом. Специалисты отдела взрывчатых веществ и техники проведут контролируемый взрыв, а территория оцеплена для безопасности местных жителей - указали позже в пограничной полиции Молдовы.

Пограничная полиция Молдовы рекомендовала гражданам сохранять спокойствие и выполнять все требования властей.

рф ударила по энергетике и портовой инфраструктуре в Одесской области, есть перебои со светом