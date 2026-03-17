В Молдове после атаки рф на Украину у границы нашли дрон - что известно

13:00 • 1354 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
12:18 • 5174 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
11:42 • 12092 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:29 • 10712 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
10:34 • 10903 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
07:54 • 16023 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
16 марта, 17:55 • 32444 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
16 марта, 17:43 • 50687 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16 марта, 16:39 • 36181 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
16 марта, 15:36 • 36200 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
Популярные новости
США призывают союзников признать Революционную гвардию Ирана и «Хезболлу» террористическими17 марта, 03:55 • 13256 просмотра
МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте17 марта, 06:01 • 21399 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 17509 просмотра
Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии07:37 • 14029 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 9638 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:42 • 12092 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 10004 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 36119 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 51402 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 43940 просмотра
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 1186 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 10004 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 17635 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 41161 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 51019 просмотра
В Молдове после атаки рф на Украину у границы нашли дрон - что известно

Киев • УНН

 • 2486 просмотра

Пограничники Молдовы обнаружили беспилотник у границы. Специалисты решили произвести контролируемый взрыв для обезвреживания устройства.

В Молдове после ночной атаки рф на Украину обнаружили дрон недалеко от границы, дрон был активен и мог содержать взрывной заряд, поэтому было решено его обезвредить, сообщила пограничная полиция страны во вторник, пишет УНН.

Детали

"Утром 17 марта 2026 года в 01:30 в зоне ответственности пограничной полиции в Оленештах, на правом фланге, примерно в 200 м от государственной границы, в направлении Яськи (Украина) - Крокмаз (Молдова), сотрудники пограничной полиции наблюдали и слышали неизвестный летательный аппарат, похожий на беспилотник Shahed. Согласно данным, найденным на месте, воздушный объект был обнаружен на высоте до 150 м, пролетал над воздушным пространством Республики Молдова в упомянутом секторе, впоследствии двигаясь в направлении населенного пункта Кэплань", - говорится в сообщении пограничной полиции Молдовы.

На основе имеющихся данных, как указали в молдавской пограничной полиции, "были приняты все процессуальные меры в соответствии с действующим законодательством".

"В 09:55 в секторе пограничной полиции "Тудора-1" был введен в действие сигнал "Exploziv-Alpha" после получения от населения информации о подозрительном объекте в селе Тудора, примерно в 500 м от линии границы, - уточнили впоследствии в пограничной полиции Молдовы. - На месте происшествия были обнаружены фрагменты дрона".

Как указано, были привлечены команды по обезвреживанию взрывных устройств (GOI) для оценки и нейтрализации объекта.

Что касается обнаружения дрона в селе Тудора, района Штефан-Водэ, примерно в 2 км от линии границы, пограничная полиция сообщает, что устройство активно и, согласно визуальной оценке, возможно, оно оснащено взрывным зарядом. Специалисты отдела взрывчатых веществ и техники проведут контролируемый взрыв, а территория оцеплена для безопасности местных жителей

- указали позже в пограничной полиции Молдовы.

Пограничная полиция Молдовы рекомендовала гражданам сохранять спокойствие и выполнять все требования властей.

рф ударила по энергетике и портовой инфраструктуре в Одесской области, есть перебои со светом17.03.26, 08:48 • 3258 просмотров

Юлия Шрамко

