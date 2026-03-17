рф ударила по энергетике и портовой инфраструктуре в Одесской области, есть перебои со светом
Киев • УНН
Ночная атака повредила промышленные и портовые объекты на юге области. Из-за атаки на энергетику часть населенных пунктов осталась без света.
россия атаковала энергетическую, промышленную и портовую инфраструктуру на юге Одесской области, есть перебои со светом, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
В результате ночной атаки по югу Одесской области повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. Пострадали территории предприятий и часть оборудования
По его словам, на местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. "К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - указал глава ОВА.
"В связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание", - сообщил Кипер.
ГСЧС Украины показала последствия атаки рф.