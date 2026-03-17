154 из 178 дронов обезврежены во время атаки рф

россия ночью ударила по Украине 178 дронами, из них 154 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 марта (с 18:00 16 марта) противник атаковал 178 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – рф, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 110 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БпЛА. Зафиксированы попадания 22 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.