154 зі 178 дронів знешкоджено під час атаки рф

росія вночі вдарила по Україні 178 дронами, з них 154 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 березня (з 18:00 16 березня) противник атакував 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 110 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

