154 зі 178 дронів знешкоджено під час атаки рф

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Сили ПС ЗСУ збили та подавили 154 безпілотники різних типів під час нічної атаки. Зафіксовано 22 влучання ворожих БпЛА на територіях 12 локацій.

росія вночі вдарила по Україні 178 дронами, з них 154 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 березня (з 18:00 16 березня) противник атакував 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 110 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Юлія Шрамко

