рф вдарила по енергетиці і портовій інфраструктурі на Одещині, є перебої зі світлом
Київ • УНН
Нічна атака пошкодила промислові та портові об'єкти на півдні області. Через атаку на енергетику частину населених пунктів залишено без світла.
росія атакувала енергетичну, промислову і портову інфраструктуру на півдні Одеської області, є перебої зі світлом, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Постраждали території підприємств та частина обладнання
З його слів, на місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. "На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", - вказав голова ОВА.
"У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення", - повідомив Кіпер.
ДСНС України показала наслідки атаки рф.