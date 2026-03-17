рф вдарила по енергетиці і портовій інфраструктурі на Одещині, є перебої зі світлом

росія атакувала енергетичну, промислову і портову інфраструктуру на півдні Одеської області, є перебої зі світлом, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Постраждали території підприємств та частина обладнання - написав Кіпер.

З його слів, на місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. "На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", - вказав голова ОВА.

"У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення", - повідомив Кіпер.

