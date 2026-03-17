У Молдові після атаки рф на Україну біля кордону знайшли дрон - що відомо

У Молдові, після нічної атаки рф на Україну, виявили дрон неподалік від кордону, дрон був активний і міг містити вибуховий заряд, тож було вирішено його знешкодити, повідомила прикордонна поліція країни у вівторок, пише УНН.

"Вранці 17 березня 2026 року о 01:30 у зоні відповідальності прикордонної поліції в Оленешті, на правому фланзі, приблизно за 200 м від державного кордону, у напрямку Яськи (Україна) - Крокмаз (Молдова), співробітники прикордонної поліції спостерігали та чули невідомий літальний апарат, схожий на безпілотник Shahed. Згідно з даними, знайденими на місці, повітряний об'єкт був виявлений на висоті до 150 м, пролітав над повітряним простором Республіки Молдова у згаданому секторі, згодом рухаючись у напрямку населеного пункту Кеплань", - ідеться у повідомленні прикордонної поліції Молдови.

На основі наявних даних, як вказали у молдовській прикордонній поліції, "було вжито всіх процесуальних заходів відповідно до чинного законодавства".

"О 09:55 у секторі прикордонної поліції "Тудора-1" було введено в дію сигнал "Exploziv-Alpha" після отримання від населення інформації про підозрілий об'єкт у селі Тудора, приблизно за 500 м від лінії кордону, - уточнили згодом у прикордонній поліції Молдови. - На місці події було виявлено фрагменти дрона".

Як вказано, було залучено команди зі знешкодження вибухових пристроїв (GOI) для оцінки та нейтралізації об'єкта.

Щодо виявлення дрона в селі Тудора, району Штефан-Воде, приблизно за 2 км від лінії кордону, прикордонна поліція повідомляє, що пристрій активний і, згідно з візуальною оцінкою, можливо, він оснащений вибуховим зарядом. Фахівці відділу вибухових речовин та техніки проведуть контрольований вибух, а територія оточена для безпеки місцевих жителів