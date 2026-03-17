У Молдові після атаки рф на Україну біля кордону знайшли дрон - що відомо

$44.080.0650.580.09
ukenru
Ексклюзив
12:18 • 1942 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
11:42 • 8988 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:29 • 8664 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
10:34 • 9360 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
07:54 • 15236 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55 • 32012 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 50374 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 36092 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 36131 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 32132 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Популярнi новини
США закликають союзників визнати Революційну гвардію Ірану та "Хезболлу" терористичними17 березня, 03:55 • 12123 перегляди
Посольство США в Багдаді атакували ракетами та дронами17 березня, 04:45 • 6418 перегляди
МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті17 березня, 06:01 • 20240 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії06:57 • 15876 перегляди
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії07:37 • 12880 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 8970 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 6366 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 35233 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 50481 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 43048 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 6366 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії06:57 • 16084 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 40650 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 50542 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 54464 перегляди
У Молдові після атаки рф на Україну біля кордону знайшли дрон - що відомо

Київ • УНН

 • 2002 перегляди

Прикордонники Молдови виявили безпілотник біля кордону. Фахівці вирішили здійснити контрольований вибух для знешкодження пристрою.

У Молдові, після нічної атаки рф на Україну, виявили дрон неподалік від кордону, дрон був активний і міг містити вибуховий заряд, тож було вирішено його знешкодити, повідомила прикордонна поліція країни у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Вранці 17 березня 2026 року о 01:30 у зоні відповідальності прикордонної поліції в Оленешті, на правому фланзі, приблизно за 200 м від державного кордону, у напрямку Яськи (Україна) - Крокмаз (Молдова), співробітники прикордонної поліції спостерігали та чули невідомий літальний апарат, схожий на безпілотник Shahed. Згідно з даними, знайденими на місці, повітряний об'єкт був виявлений на висоті до 150 м, пролітав над повітряним простором Республіки Молдова у згаданому секторі, згодом рухаючись у напрямку населеного пункту Кеплань", - ідеться у повідомленні прикордонної поліції Молдови.

На основі наявних даних, як вказали у молдовській прикордонній поліції, "було вжито всіх процесуальних заходів відповідно до чинного законодавства".

"О 09:55 у секторі прикордонної поліції "Тудора-1" було введено в дію сигнал "Exploziv-Alpha" після отримання від населення інформації про підозрілий об'єкт у селі Тудора, приблизно за 500 м від лінії кордону, - уточнили згодом у прикордонній поліції Молдови. - На місці події було виявлено фрагменти дрона".

Як вказано, було залучено команди зі знешкодження вибухових пристроїв (GOI) для оцінки та нейтралізації об'єкта.

Щодо виявлення дрона в селі Тудора, району Штефан-Воде, приблизно за 2 км від лінії кордону, прикордонна поліція повідомляє, що пристрій активний і, згідно з візуальною оцінкою, можливо, він оснащений вибуховим зарядом. Фахівці відділу вибухових речовин та техніки проведуть контрольований вибух, а територія оточена для безпеки місцевих жителів

- вказали пізніше у прикордонній поліції Молдови.

Прикордонна поліція Молдови рекомендувала громадянам зберігати спокій та виконувати всі вимоги влади.

рф вдарила по енергетиці і портовій інфраструктурі на Одещині, є перебої зі світлом17.03.26, 08:48 • 3228 переглядiв

Юлія Шрамко

