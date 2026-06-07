Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с россией - СМИ
Киев • УНН
Никол Пашинян опроверг наличие напряженности в отношениях с россией. Он подчеркнул институциональную основу и тесные связи с Путиным.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с рф. Об этом сообщает News.Am, пишет УНН.
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"Считаю, что демократия всегда работает на региональное сотрудничество, и демократия является инструментом для регионального мира", - заявил в беседе с журналистами после голосования на выборах 7 июня Пашинян, отвечая на вопрос о том, как будут влиять эти выборы на регион.
"Я уверен в нашем мирном региональном будущем, потому что, к счастью, у нас мир с Азербайджаном. У нас очень глубокие отношения с Грузией. Я жду установления дипломатических отношений с Турцией. Я уверен, что в ближайшее время откроются также железная дорога и автосообщение с Турцией", - отметил глава правительства Армении.
Пашинян добавил, что напряженность в армяно-российских отношениях является искусственной.
"Отношения с рф имеют институциональную основу и основываются на взаимном уважении. Некоторые силы, действующие в Армении, пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях. Эта напряженность не возникает по той простой причине, что у нас с президентом рф очень тесные отношения", - подчеркнул премьер-министр Армении.
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