Израиль ответил на удар Ирана вопреки предостережениям Трампа
Киев • УНН
Израиль атаковал военные цели и завод в Иране в ответ на ракетные удары. Тегеран угрожает перекрыть морской путь и запускает новые ракеты.
Израиль и Иран обменялись ударами, по сообщениям местных СМИ и чиновников, что стало худшей эскалацией конфликта с начала апреля, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Рано в понедельник израильские военные заявили, что нанесли удары по военным целям в Иране после перехвата ракет из Тегерана в воскресенье.
Ответ Израиля последовал вопреки предупреждениям президента США Дональда Трампа и старшего советника верховного лидера Ирана, которые оба призывали к сдержанности.
Вот что известно:
- Израиль нанес удары по Ирану: Армия обороны Израиля заявила рано в понедельник, что нанесла удары по военным целям в западном и центральном регионах Ирана. Взрывы были слышны в нескольких иранских городах, сообщают государственные СМИ. По сообщениям КСИР, израильские военные использовали «баллистические ракеты воздушного базирования» во время атаки. По словам посла Израиля в Соединенных Штатах Ехиеля Лейтера, израильские военные нанесли удары по иранским ракетным площадкам класса «земля-земля» и инфраструктуре, не связанной с энергетическим сектором. Израиль совершил воздушную атаку на нефтехимический завод компании Karun в Иране, повредив часть объекта, сообщило в понедельник полуофициальное информационное агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора региона по вопросам безопасности. Армия обороны Израиля сообщила в посте в X, что ее воздушные силы «нанесли удары по нескольким целям» в комплексе. Атака Израиля произошла после запуска Ираном ракет по Израилю в воскресенье - первой такой атаки с начала апреля, когда было заключено соглашение о прекращении огня. После того как Иран и Израиль обменялись атаками ранее в понедельник, израильские военные заявили об обнаружении новой волны ракет, запущенных из Ирана в сторону Израиля;
- ракета из Йемена: Израиль заявил, что перехватил ракету из Йемена, что стало первым подобным инцидентом, о котором сообщалось с апреля. Йемен является домом для поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов;
- угроза Ирана относительно водного пути: Али Велаяти, старший советник верховного лидера Ирана, ранее заявил, что Тегеран может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, еще один жизненно важный морской коридор на Ближнем Востоке, если Израиль обострит конфликт;
- Трамп предупредил Нетаньяху: по словам американского чиновника, президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху воздержаться от начала ответной атаки на Иран. Он также сказал Ирану «вернуться» за стол переговоров;
- в регионе: Иран атаковал то, что его военные назвали «террористическими группами» в Ираке, сообщает полуофициальное издание Mehr News. Тем временем в Иордании ракеты нарушили ее воздушное пространство, заявил министр правительственных коммуникаций Мохаммад Х. Аль-Момани. В его заявлении не указано, кто запустил ракеты.
Трамп призвал Израиль не отвечать на обстрел Ирана ради сделки08.06.26, 00:58 • 10553 просмотра