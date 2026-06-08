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Трамп призвал Израиль не отвечать на обстрел Ирана ради сделки

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Трамп призвал Израиль не отвечать на ракетный обстрел Ирана. Он заявил, что эскалация может сорвать подготовку финального соглашения с Тегераном.

Трамп призвал Израиль не отвечать на обстрел Ирана ради сделки

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Израиль не должен отвечать Ирану после его ракетного обстрела, утверждая, что дальнейшие действия могут поставить под угрозу текущие переговоры. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, он планирует донести эту мысль во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Иранские удары никому не навредили. Надеемся, что Израиль не собирается отвечать. Если Биби (Нетаньяху - ред.) нанесет им ответный удар, это просто будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3000 лет

- сказал Трамп.

Он повторил, что Вашингтон близок к достижению соглашения с Тегераном, и предупредил, что эскалация напряженности может сорвать усилия.

"Мы очень близки к окончательному соглашению с Ираном. Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас. ... Каждый из них развлекся по-своему. Израиль нанес свой удар, и Иран нанес свой. Нам не нужен еще один", - резюмировал президент США.

Напомним

В воскресенье, 7 июня, Израиль заявил, что Иран запустил по нему ракеты. Это стало первым подобным обстрелом с момента вступления в силу хрупкого перемирия в начале апреля, что осложняет посреднические усилия по заключению соглашения о прекращении войны.

Палата представителей США требует прекратить войну с Ираном и наносит политический удар по Трампу04.06.26, 02:58 • 4197 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран