Трамп призвал Израиль не отвечать на обстрел Ирана ради сделки

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Израиль не должен отвечать Ирану после его ракетного обстрела, утверждая, что дальнейшие действия могут поставить под угрозу текущие переговоры. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.

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По словам главы Белого дома, он планирует донести эту мысль во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Иранские удары никому не навредили. Надеемся, что Израиль не собирается отвечать. Если Биби (Нетаньяху - ред.) нанесет им ответный удар, это просто будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3000 лет - сказал Трамп.

Он повторил, что Вашингтон близок к достижению соглашения с Тегераном, и предупредил, что эскалация напряженности может сорвать усилия.

"Мы очень близки к окончательному соглашению с Ираном. Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас. ... Каждый из них развлекся по-своему. Израиль нанес свой удар, и Иран нанес свой. Нам не нужен еще один", - резюмировал президент США.

Напомним

В воскресенье, 7 июня, Израиль заявил, что Иран запустил по нему ракеты. Это стало первым подобным обстрелом с момента вступления в силу хрупкого перемирия в начале апреля, что осложняет посреднические усилия по заключению соглашения о прекращении войны.

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