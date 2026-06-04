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The New York Times

Палата представителей США требует прекратить войну с Ираном и наносит политический удар по Трампу

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Палата представителей США одобрила резолюцию о выводе войск из Ирана. Документ поддержали 215 конгрессменов, теперь его должен рассмотреть Сенат.

Палата представителей США требует прекратить войну с Ираном и наносит политический удар по Трампу

Палата представителей США одобрила резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа вывести американские войска из Ирана или получить отдельное одобрение Конгресса для продолжения военных действий. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Резолюцию о военных полномочиях поддержали 215 конгрессменов, против проголосовали 208. Вместе с демократами документ поддержали четверо республиканцев – Том Барретт, Брайан Фицпатрик, Уоррен Дэвидсон и Томас Масси. Решение стало одним из самых заметных проявлений несогласия внутри Республиканской партии относительно военной кампании против Ирана, которая продолжается уже четвертый месяц.

Голосование состоялось после того, как республиканское руководство дважды пыталось отложить рассмотрение документа из-за нехватки голосов для его блокировки. В то же время демократы воспользовались процедурой Резолюции о военных полномочиях, которая обязывает Конгресс рассматривать такие инициативы в установленные сроки.

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Документ теперь должен рассмотреть Сенат. Даже в случае окончательного одобрения его юридическая сила остается предметом споров, поскольку администрация Трампа настаивает, что президент обладает конституционными полномочиями вести военные действия без дополнительного разрешения Конгресса.

Впрочем, голосование стало очередным сигналом растущего недовольства войной среди части американских законодателей. По данным издания, все больше членов Конгресса, в том числе и республиканцев, считают конфликт с Ираном слишком затратным и призывают Белый дом искать пути к его завершению.

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Степан Гафтко

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