Трамп подтвердил, что прибег к нецензурным выражениям во время разговора с Нетаньяху из-за атак на Ливан

Президент США Дональд Трамп заявил, что он прибег к нецензурным выражениям во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на этой неделе, когда президент США пытался деэскалировать боевые действия в Ливане и продолжить мирные переговоры с Ираном, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Я так и сделал", – сказал Трамп в интервью подкасту Pod Force One, отвечая на вопрос о том, использовал ли он нецензурные выражения в адрес Нетаньяху, широко известного как Биби, и называл ли его "сумасшедшим".

Как отмечает CNN, Трамп также заявил, что был "возмущен" планами Израиля по проведению военных операций в Ливане, в то время как США работают над мирным соглашением с Ираном.

"Я бы не сказал, что злюсь", — указал Трамп.

"Я был немного возмущен тем, что он постоянно воюет с Ливаном, – сказал Трамп, как его цитирует Bloomberg в подкасте, который вышел в эфир в среду. – В какой-то момент я сказал: "Биби, мы должны это остановить"".

Трамп заявил, что у двух лидеров "очень хорошие отношения" и они "очень хорошо работают вместе", указывает CNN.

Трамп добавил, что ему "очень нравится Биби", и, как пишет Bloomberg, опроверг, что израильский лидер "обманом заставил" его напасть на Иран.

"Это я начал, — сказал Трамп. — Я начал это, потому что у них не может быть ядерного оружия".

Трамп сказал, что если бы он не начал войну с Ираном, "не было бы Израиля".

"Это касается и Израиля, потому что, вероятно, он был бы первым, кто пострадал бы. Израиля бы не было", — сказал он.

Это заявление отличается от того, которое администрация сделала в начале войны, когда госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США опасались неминуемой атаки Израиля с сильным ответным ударом Ирана, замечает CNN.

Звонок состоялся в понедельник, после того как Иран пригрозил приостановить переговоры с США и усилить ограничения на морское судоходство через Ормузский пролив из-за угроз Израиля бомбить Бейрут, столицу Ливана.

Axios первым сообщил детали звонка, которые израильский чиновник, осведомленный в этом вопросе, позже подтвердил Bloomberg.

Израиль борется с поддерживаемыми Тегераном боевиками "Хезболлы" в Ливане. Они обстреливали беспилотниками города на севере еврейского государства, вынудив тысячи мирных жителей покинуть свои дома, вскоре после того, как США и Израиль начали бомбить Иран в конце февраля.

Последующие удары Израиля по Ливану и его наземное вторжение, как отмечает Bloomberg, убили более 3000 человек и привели к вынужденному перемещению более миллиона человек. "Хезболла" является одним из самых мощных негосударственных игроков в мире и признана США террористической организацией.

Трамп, который также разговаривал с представителями "Хезболлы" в понедельник, заявил, что исламистская группировка и Израиль договорились прекратить огонь друг по другу, а израильские войска отказались от рейдов на Бейрут.

После разговора Нетаньяху и Трампа боевые действия на юге Ливана продолжились. Но Израиль воздержался от ударов по Бейруту, а атаки "Хезболлы" дронами на сам Израиль уменьшились.

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