Трамп подтвердил, что прибег к нецензурным выражениям во время разговора с Нетаньяху из-за атак на Ливан

$44.340.0451.660.06
ukenru
Эксклюзив
13:49 • 916 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 31869 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 28670 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 43728 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 117671 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 68565 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 64826 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 60848 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 40195 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 42276 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.4м/с
62%
749мм
Популярные новости
санкт-петербург массированно атаковали дроны, вспыхнул крупнейший нефтяной терминал регионаVideo3 июня, 04:17 • 16710 просмотра
Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши3 июня, 04:27 • 40340 просмотра
Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм3 июня, 04:44 • 36439 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала в Петербурге, кораблей в Кронштадте и завода "Прогресс"08:15 • 4988 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 10756 просмотра
публикации
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 10787 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 31869 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 117671 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 114058 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 107675 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Харьков
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 62168 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 69822 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 104026 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 97580 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 117462 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Х-101

Трамп подтвердил, что прибег к нецензурным выражениям во время разговора с Нетаньяху из-за атак на Ливан

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Трамп подтвердил нецензурные выражения во время разговора с Нетаньяху из-за операций в Ливане. Президент США требует остановить боевые действия для успеха мирных переговоров с Ираном.

Трамп подтвердил, что прибег к нецензурным выражениям во время разговора с Нетаньяху из-за атак на Ливан

Президент США Дональд Трамп заявил, что он прибег к нецензурным выражениям во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на этой неделе, когда президент США пытался деэскалировать боевые действия в Ливане и продолжить мирные переговоры с Ираном, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Я так и сделал", – сказал Трамп в интервью подкасту Pod Force One, отвечая на вопрос о том, использовал ли он нецензурные выражения в адрес Нетаньяху, широко известного как Биби, и называл ли его "сумасшедшим".

Как отмечает CNN, Трамп также заявил, что был "возмущен" планами Израиля по проведению военных операций в Ливане, в то время как США работают над мирным соглашением с Ираном.

"Я бы не сказал, что злюсь", — указал Трамп.

"Я был немного возмущен тем, что он постоянно воюет с Ливаном, – сказал Трамп, как его цитирует Bloomberg в подкасте, который вышел в эфир в среду. – В какой-то момент я сказал: "Биби, мы должны это остановить"".

Трамп заявил, что у двух лидеров "очень хорошие отношения" и они "очень хорошо работают вместе", указывает CNN.

Трамп добавил, что ему "очень нравится Биби", и, как пишет Bloomberg, опроверг, что израильский лидер "обманом заставил" его напасть на Иран.

"Это я начал, — сказал Трамп. — Я начал это, потому что у них не может быть ядерного оружия".

Трамп сказал, что если бы он не начал войну с Ираном, "не было бы Израиля".

"Это касается и Израиля, потому что, вероятно, он был бы первым, кто пострадал бы. Израиля бы не было", — сказал он.

Это заявление отличается от того, которое администрация сделала в начале войны, когда госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США опасались неминуемой атаки Израиля с сильным ответным ударом Ирана, замечает CNN.

Звонок состоялся в понедельник, после того как Иран пригрозил приостановить переговоры с США и усилить ограничения на морское судоходство через Ормузский пролив из-за угроз Израиля бомбить Бейрут, столицу Ливана.

Axios первым сообщил детали звонка, которые израильский чиновник, осведомленный в этом вопросе, позже подтвердил Bloomberg.

Израиль борется с поддерживаемыми Тегераном боевиками "Хезболлы" в Ливане. Они обстреливали беспилотниками города на севере еврейского государства, вынудив тысячи мирных жителей покинуть свои дома, вскоре после того, как США и Израиль начали бомбить Иран в конце февраля.

Последующие удары Израиля по Ливану и его наземное вторжение, как отмечает Bloomberg, убили более 3000 человек и привели к вынужденному перемещению более миллиона человек. "Хезболла" является одним из самых мощных негосударственных игроков в мире и признана США террористической организацией.

Трамп, который также разговаривал с представителями "Хезболлы" в понедельник, заявил, что исламистская группировка и Израиль договорились прекратить огонь друг по другу, а израильские войска отказались от рейдов на Бейрут.

После разговора Нетаньяху и Трампа боевые действия на юге Ливана продолжились. Но Израиль воздержался от ударов по Бейруту, а атаки "Хезболлы" дронами на сам Израиль уменьшились.

Нетаньяху заявил Трампу о праве Израиля наносить удары по угрозам в Ливане25.05.26, 00:16 • 4516 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Выборы в США
Марко Рубио
Израиль
Bloomberg L.P.
Ливан
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран