Нетаньяху заявил Трампу о праве Израиля наносить удары по угрозам в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Израиль и впредь будет оставлять за собой право действовать против угроз, в частности в Ливане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильский политический источник, пишет УНН.

Разговор состоялся на фоне переговоров между США и Ираном относительно возможного мирного соглашения и открытия Ормузского пролива, который фактически был заблокирован после начала войны между США, Израилем и Ираном в конце февраля.

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль будет сохранять свободу действий против угроз на всех аренах, включая Ливан, и президент Трамп подтвердил и поддержал этот принцип – сообщил источник Reuters.

По данным израильской стороны, Вашингтон регулярно информирует Израиль о ходе переговоров с Тегераном. Источник также утверждает, что Трамп настаивает на ликвидации иранской ядерной программы и вывозе обогащенного урана с территории Ирана как условии окончательного соглашения.

Трамп ранее заявил, что США и Иран "в значительной степени согласовали" меморандум по мирному соглашению. В то же время иранское агентство Fars сообщило, что проект договоренностей предусматривает взаимный отказ сторон от атак друг против друга и союзников.

