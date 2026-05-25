24 мая, 11:46 • 14229 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 29567 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Эксклюзив
24 мая, 09:48 • 25950 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
24 мая, 07:57 • 24974 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 28022 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 28524 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 34573 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
23 мая, 15:51 • 44276 просмотра
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41 • 55668 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 61785 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре ЭкстерPhoto
Нетаньяху заявил Трампу о праве Израиля наносить удары по угрозам в Ливане

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Премьер Израиля заявил Трампу о праве на удары по угрозам в Ливане. Президент США поддержал эту позицию в ходе переговоров о мире с Ираном.

Нетаньяху заявил Трампу о праве Израиля наносить удары по угрозам в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Израиль и впредь будет оставлять за собой право действовать против угроз, в частности в Ливане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильский политический источник, пишет УНН.

Детали

Разговор состоялся на фоне переговоров между США и Ираном относительно возможного мирного соглашения и открытия Ормузского пролива, который фактически был заблокирован после начала войны между США, Израилем и Ираном в конце февраля.

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль будет сохранять свободу действий против угроз на всех аренах, включая Ливан, и президент Трамп подтвердил и поддержал этот принцип

– сообщил источник Reuters.

США продолжают переговоры с Ираном

По данным израильской стороны, Вашингтон регулярно информирует Израиль о ходе переговоров с Тегераном. Источник также утверждает, что Трамп настаивает на ликвидации иранской ядерной программы и вывозе обогащенного урана с территории Ирана как условии окончательного соглашения.

Трамп ранее заявил, что США и Иран "в значительной степени согласовали" меморандум по мирному соглашению. В то же время иранское агентство Fars сообщило, что проект договоренностей предусматривает взаимный отказ сторон от атак друг против друга и союзников.

Степан Гафтко

