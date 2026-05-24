Трамп заявил о подготовке мирного соглашения по Ирану и открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна по ситуации вокруг Ирана и возможному мирному урегулированию. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

По словам Трампа, стороны обсуждали меморандум о взаимопонимании, касающийся мира и ситуации вокруг Исламской Республики Иран.

Соглашение в значительной степени уже согласовано, остается лишь финализация между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и другими странами