Трамп заявил о подготовке мирного соглашения по Ирану и открытии Ормузского пролива
Трамп анонсировал мирное соглашение с Ираном после переговоров с лидерами Ближнего Востока. Документ предусматривает открытие стратегического Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна по ситуации вокруг Ирана и возможному мирному урегулированию. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.
Детали
По словам Трампа, стороны обсуждали меморандум о взаимопонимании, касающийся мира и ситуации вокруг Исламской Республики Иран.
Соглашение в значительной степени уже согласовано, остается лишь финализация между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и другими странами
Также он сообщил, что отдельно провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам американского президента, переговоры "прошли очень хорошо".
Трамп добавил, что финальные аспекты и детали соглашения еще обсуждаются, а о результатах планируют объявить в ближайшее время. Он также заявил, что в рамках договоренностей будет открыт Ормузский пролив.
