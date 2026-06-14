Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с президентом США Дональдом Трампом, а также анонсировал встречу на саммите G7, передает УНН.

Провел отличный разговор с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я поздравил Президента Трампа с днем рождения, и мы довольно детально обсудили многие ключевые вещи, среди которых, конечно, мир. Я пожелал Президенту Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по завершению войны россии против Украины. Также поблагодарил его за всю поддержку, которую Америка оказывает Украине, и важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelinʼов до Patriotʼов