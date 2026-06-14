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Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7

Киев • УНН

 • 4520 просмотра

Зеленский обсудил с Трампом завершение войны и поблагодарил за поддержку. Лидеры договорились о встрече на полях предстоящего саммита G7.

Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с президентом США Дональдом Трампом, а также анонсировал встречу на саммите G7, передает УНН.

Провел отличный разговор с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я поздравил Президента Трампа с днем рождения, и мы довольно детально обсудили многие ключевые вещи, среди которых, конечно, мир. Я пожелал Президенту Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по завершению войны россии против Украины. Также поблагодарил его за всю поддержку, которую Америка оказывает Украине, и важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelinʼов до Patriotʼов 

- сообщил Зеленский.

Президент добавил, что обсудил с Трампом то, что "может помочь приблизить мир сейчас", и проинформировал американского лидера о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась позиция Украины.

Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни. Спасибо! 

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, лидеры Украины и США говорили 30-35 минут, "а может чуть больше".

Антонина Туманова

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