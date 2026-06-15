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В ЕС и G7 отреагировали на удар рф по Лавре - первые заявления

Киев • УНН

 • 14040 просмотра

Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон осудили атаку рф на Киево-Печерскую лавру. На саммите G7 обсудят усиление давления на россию ради мира.

В ЕС и G7 отреагировали на удар рф по Лавре - первые заявления

В Европейском Союзе и председательствующей в G7 Франции отреагировали на массированную атаку рф на Украину, затронувшую Киево-Печерскую лавру. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение усиления давления на рф на саммите "Группы семи", а президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал на саммите работу "над прекращением огня, от чего россия продолжает упрямо отказываться, а затем над миром", пишет УНН.

Прошлой ночью произошли массированные атаки на Украину, в результате которых погибло больше мирных жителей, а Киево-Печерская лавра, объект ЮНЕСКО, получила серьезные повреждения. Сегодня лидеры стран G7 встретятся в Эвиане. Мы обсудим следующие шаги для усиления давления на россию, привлечения путина к столу переговоров и прекращения этих бессмысленных убийств

- написала фон дер Ляйен в X.

Глава Еврокомиссии подчеркнула: "Европа хочет мира. Никто больше, чем украинский народ. россия же снова продемонстрировала свою исключительную заинтересованность в насилии и разрушении".

Президент Франции Эммануэль Макрон указал, что "Киево-Печерская лавра, один из важнейших объектов украинского православия и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, была прошлой ночью поражена мощным российским ракетным и дроновым ударом, который снова был направлен против Киева и привел к жертвам среди гражданского населения. Так же, как и в случае с агрессивной войной, которую россия ведет против Украины уже более четырех лет, ничто не оправдывает эту атаку на наше всемирное наследие. Франция готова сотрудничать с украинскими властями, ответственными за наследие".

Эта атака только укрепляет нашу решимость сделать все возможное вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы работать над прекращением огня, от чего россия продолжает упрямо отказываться, а затем над миром. Мы будем работать над этим на саммите G7 в Эвиане

- подчеркнул Макрон в X.

Зеленский призвал G7 к решительному ответу после атаки РФ, затронувшей Лавру15.06.26, 09:49 • 2546 просмотров

Юлия Шрамко

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