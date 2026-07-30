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Налог на посылки - в правительстве разъяснили суть реформы

Киев • УНН

 • 13417 просмотра

Кабинет министров одобрил таможенный законопроект, который вводит НДС на товары с маркетплейсов от €0. Реформа, которая вступит в силу не ранее 1 января 2027 года, принесет бюджету около 10 млрд грн в год.

Налог на посылки - в правительстве разъяснили суть реформы

В правительстве разъяснили таможенный законопроект для реформы налогообложения международных посылок, который был одобрен вчера и подан на рассмотрение парламента, о чем сообщили в Минфине в четверг, пишет УНН.

Детали

Документ идет в пакете с основным законопроектом № 15112-д о внесении изменений в Налоговый кодекс. "Вместе они создают целостную правовую базу для внедрения в Украине современной европейской модели налогообложения дистанционной продажи товаров", - указали в Минфине.

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Как сообщается, при подготовке нового законопроекта "использованы результаты консультаций и сохранены без изменений все согласованные решения и подходы, наработанные в ходе активного диалога с народными депутатами, бизнесом, операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками".

Ключевые детали реформы:

  • как это будет работать: вводится НДС на товары с маркетплейсов от €0. Обязанность уплачивать налог будет возлагаться на сами маркетплейсы или их посредников;
    • переходный период: в течение первого года за непреднамеренные ошибки административная ответственность применяться не будет (при условии уплаты НДС);
      • экономический эффект: реформа выровняет условия для украинского бизнеса и привлечет в бюджет около ₴10 млрд в год;
        • сроки: вступление в силу не ранее 1 января 2027 г.

          Реформу, по данным Минфина, поддерживают ведущие бизнес-объединения и ~54% граждан.

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          Юлия Шрамко

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