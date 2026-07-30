Налог на посылки - в правительстве разъяснили суть реформы
Киев • УНН
Кабинет министров одобрил таможенный законопроект, который вводит НДС на товары с маркетплейсов от €0. Реформа, которая вступит в силу не ранее 1 января 2027 года, принесет бюджету около 10 млрд грн в год.
В правительстве разъяснили таможенный законопроект для реформы налогообложения международных посылок, который был одобрен вчера и подан на рассмотрение парламента, о чем сообщили в Минфине в четверг, пишет УНН.
Детали
Документ идет в пакете с основным законопроектом № 15112-д о внесении изменений в Налоговый кодекс. "Вместе они создают целостную правовую базу для внедрения в Украине современной европейской модели налогообложения дистанционной продажи товаров", - указали в Минфине.
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Как сообщается, при подготовке нового законопроекта "использованы результаты консультаций и сохранены без изменений все согласованные решения и подходы, наработанные в ходе активного диалога с народными депутатами, бизнесом, операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками".
Ключевые детали реформы:
- как это будет работать: вводится НДС на товары с маркетплейсов от €0. Обязанность уплачивать налог будет возлагаться на сами маркетплейсы или их посредников;
- переходный период: в течение первого года за непреднамеренные ошибки административная ответственность применяться не будет (при условии уплаты НДС);
- экономический эффект: реформа выровняет условия для украинского бизнеса и привлечет в бюджет около ₴10 млрд в год;
- сроки: вступление в силу не ранее 1 января 2027 г.
Реформу, по данным Минфина, поддерживают ведущие бизнес-объединения и ~54% граждан.
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