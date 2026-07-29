Кабмин предлагает отменить льготу на импортные посылки до 150 евро – Корецкий

Кабинет министров одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отмену освобождения от НДС для импортных товаров стоимостью до 150 евро, приобретенных через иностранные маркетплейсы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, пишет УНН.

Детали

Сегодня Правительство одобрило и направило в Верховную Раду законопроект, который меняет правила налогообложения импортных товаров, приобретенных через иностранные маркетплейсы – сообщил Корецкий.

По его словам, сейчас импортные товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, не облагаются НДС. Правительство предлагает отменить эту льготу и привести украинское законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза.

Украина работает над восстановлением работы портов в режиме 24/7 - Корецкий

В то же время премьер подчеркнул, что частные подарки стоимостью до 45 евро, которые отправляются бесплатно, и в дальнейшем не будут облагаться налогом.

Мы должны создать равные условия для всех участников рынка. Это вопрос поддержки украинских производителей и честной конкуренции. Ожидаем, что это решение обеспечит более 10 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет ежегодно – отметил глава правительства.

По словам Корецкого, в случае принятия законопроекта Верховной Радой новые правила вступят в силу не ранее 2027 года, чтобы бизнес, маркетплейсы и операторы доставки имели время подготовиться к изменениям.

Кабмин распределяет 419 млн грн для шести областных военных администраций: куда пойдут средства