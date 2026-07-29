Кабмин предлагает отменить льготу на импортные посылки до 150 евро – Корецкий
Киев • УНН
Правительство одобрило законопроект об отмене освобождения от НДС для импортных товаров до 150 евро. Новые правила могут вступить в силу не ранее 2027 года, а подарки до 45 евро облагаться налогом не будут.
Кабинет министров одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отмену освобождения от НДС для импортных товаров стоимостью до 150 евро, приобретенных через иностранные маркетплейсы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, пишет УНН.
Детали
Сегодня Правительство одобрило и направило в Верховную Раду законопроект, который меняет правила налогообложения импортных товаров, приобретенных через иностранные маркетплейсы
По его словам, сейчас импортные товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, не облагаются НДС. Правительство предлагает отменить эту льготу и привести украинское законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза.
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В то же время премьер подчеркнул, что частные подарки стоимостью до 45 евро, которые отправляются бесплатно, и в дальнейшем не будут облагаться налогом.
Мы должны создать равные условия для всех участников рынка. Это вопрос поддержки украинских производителей и честной конкуренции. Ожидаем, что это решение обеспечит более 10 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет ежегодно
По словам Корецкого, в случае принятия законопроекта Верховной Радой новые правила вступят в силу не ранее 2027 года, чтобы бизнес, маркетплейсы и операторы доставки имели время подготовиться к изменениям.
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