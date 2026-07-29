Украина работает над восстановлением работы портов в режиме 24/7 - Корецкий

Над восстановлением нормальной работы портов работают правительство, дипломатический корпус и все ответственные государственные учреждения в режиме 24/7. Этот вопрос находится на личном контроле у Президента Украины. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.

Отдельно хочу подчеркнуть и сказать о ситуации в Черноморском бассейне. Ситуация довольно сложная. Для Украины работа морских портов имеет критическое значение. Это наша экономика, экспорт и валютные поступления. Этот вопрос находится на личном контроле у Президента Украины. Над решением этой проблемы работают и правительство, и дипломатический корпус, и все ответственные государственные учреждения в формате 24/7. Особая роль и вовлеченность наших военных - от них многое зависит - сказал Корецкий.

Он отметил, что Украина координирует работу с международными партнерами, информирует в постоянном формате о российском терроре, работает над диверсификацией каналов поставок.

На сегодняшний день Черноморский бассейн является зоной наивысшего уровня опасности. Для осознания масштабов: экспорт Черноморского бассейна - это значительная доля всего мирового экспорта пшеницы. Глобальные перебои поставок сельскохозяйственных культур безусловно приведут к росту мировых цен. Цены безусловно вырастут и на внутренних рынках стран-импортеров - добавил Корецкий.

По его словам, по подсчетам Украины, инфляционное давление может достигать около 60 млрд долларов в годовом эквиваленте, а если учесть, что вырастут цены и на другие сельскохозяйственные культуры, то давление на мировую экономику может достигнуть в годовом исчислении до 150 млрд долларов.

И это безусловно вопрос не только экономики, это вопрос продовольственной безопасности. Поэтому нужно сделать все, чтобы этого не допустить. В то же время внутри Украины видим сейчас избыток зерновых, и это уже повлияло на снижение цен. Мировоззренчески и долгосрочно нам нужно продолжать стратегию развития внутренней переработки. Минагрополитики совместно с Минэкономики и все правительство уже активно работают в этом направлении. Также поручил обеспечить программы поддержки аграриев в нынешних условиях - резюмировал премьер.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия целенаправленно атакует украинские агропредприятия и порты, что может снова спровоцировать глобальный продовольственный кризис.